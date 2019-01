HÅP: Statsminister sier til VG at hun håper politiet finner ut hvem som står bak branntilløpet utenfor justisministerens hjem. Foto: Tore Kristiansen

Solberg om brannen utenfor boligen til Wara: – Helt uakseptabelt

INNENRIKS 2019-01-20T23:38:40Z

Statsminister Erna Solberg er rystet over nyheten om nok et branntilløpet utenfor justisminister Tor Mikkel Waras bolig.

Publisert: 21.01.19 00:38

Det var torsdag at politiet rykket ut til en melding om at det brant i en søppelbøtte utenfor justisministerens bolig .

PST etterforsker fortsatt saken for å prøve å finne ut hvem som står bak påtenningen. Det opplyser seniorrådgiver i PSTs presseavdeling, Marin Bernsen, til VG søndag.

– Det er foreløpig ingen som er pågrepet. Vi har iverksatt de sikkerhetstiltakene vi mener er nødvendig, men vi kan ikke gå inn på detaljene rundt, sier Bernsen.

Det er ikke første gang politiet etterforsker urovekkende hendelser som har funnet sted utenfor Waras hjem. I desember i fjor rykket politiet nemlig ut til samme adresse etter at huset og bilen til Wara hadde blitt nedgriset med rød maling og tusj . På bilen, som også skal ha blitt forsøkt påtent etter det VG kjenner til, sto det blant annet ordet «rasist».

Knytter dere disse to hendelsene opp mot hverandre?

– Det er naturlig at vi ser hendelsene i sammenheng, så får etterforskningen vise om dette stemmer. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi noen detaljer om hvordan PST jobber, sier Bernsen.

Blant dem som reagerer kraftig på nyheten, er statsminister Erna Solberg .

– Det er helt uakseptabelt at myndighetspersoner og politikere skal utsettes for slikt, som skaper frykt hos dem som rammes og for andre politikere også. Jeg håper virkelig at politiet finner ut hvem som har gjort det, sier Erna Solberg til VG.