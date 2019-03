STORE MANGLER: Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol reagerer på det hun mener er klare mangler ved regjeringens forslag til ny bioteknologilov. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Reagerer på mangler i bioteknologiloven: – Regjeringen svikter kvinnen og folkets vilje

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol mener regjeringen med den nye bioteknologiloven presenterer gammelt nytt, og at KrF har fått sperre for folkets vilje.

– Dette er ett steg frem og to tilbake, og et forsøk på å skjule løftebrudd ved å foreslå ting som Stortinget allerede har vedtatt med bredt flertall, sier Kjerkol til VG:

Hun mener endringene i bioteknologiloven, som regjeringen presenterte i VG onsdag, har store mangler.

– De klarer ikke å dekke over det faktum at man går bort fra eggdonasjon som det er bredt flertall for, og bort fra assistert befruktning for enslige, som det også er flertall for, forteller hun.

– En drøm som blir knust

Kjerhol sier også at partiet reagerer på at man ikke bruker muligheten i lovverket til å gi et tilbud om tidlig ultralyd for alle gravide, slik fagmiljøene ber om.

– Oppsummert så svikter regjeringen kvinnen og folkets vilje gjennom brede flertall. Det har KrF fått lov til å sperre for.

– Prisen for dette er det de familiene som virkelig sliter med å få egne barn som betaler. Det er ikke mange, men for dem oppleves dette som en drøm som rett og slett blir knust, sier hun.

Hun reagerer også på at regjeringen legger frem allerede vedtatte endringer som egne seire.

– Det som er nyheten er at de overstyrer et stortingsflertall som ønsker både eggdonasjon, inseminasjon for enslige, og et godt tilbud om tidlig ultralyd for alle.

ENIGHET: Sveinung Stensland (H), Åshild Bruun Gundersen (FRP), Carl-Erik Grimstad (V) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) presenterte onsdag store endringer i bioteknologiloven. De håper å ha endringene på plass fra neste år. Foto: Hallgeir Vågenes

– Trist at KrF får vetorett

Lise Boeck Jakobsen, styreleder i organisasjonen Ønskebarn, reagerer også på at regjeringen har gitt KrF mulighet til å sperre for noe veldig mange ønsker.

– Det er trist at det blir gitt vetorett til ett av partiene når de øvrige er for å innføre både eggdonasjon og inseminasjon for enslige. Dette berører en del, sier hun til VG.

Hun valgte selv for noen år siden å reise som enslig til Danmark for å bli gravid. Det skulle hun gjerne sluppet.

– Det ville lettet prosessen at man kunne gjort det hjemme. Det gir en trygghetsfølelse, og det hadde det også gitt meg.

– TRIST: Styreleder i organisasjonen Ønskebarn, Lise Boeck Jakobsen, synes det er trist at eggdonasjon og inseminasjon for enslige ikke blir lovlig i Norge. Hun valgte selv å reise til Danmark for å bli gravid. Foto: Eivor Eriksen

– Da det kom frem at eggdonasjon og inseminasjon likevel ikke skulle bli lovlig, opplevde vi at mange reagerte sterkt. Mange hadde ventet på dette, og så opplever de da at det blir utsatt på ubestemt tid.

– Vi synes rett og slett at det er trist og at det er på høy tid at man tillater denne type behandling også i Norge.