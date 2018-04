KORSFESTET: «Making a Martyr» ble satt opp midt på natten i Bergen sentrum. Foto: Tor Erik H. Mathiesen, VG

Gatekunstner i Bergen malte korsfestet Listhaug

Publisert: 02.04.18 14:55 Oppdatert: 02.04.18 15:40

INNENRIKS 2018-04-02T12:55:21Z

Natt til 2. påskedag ble gatekunstverket «Making a Martyr» satt opp i Bergen, hvor tilsynelatende Sylvi Listhaug er avbildet som Jesus, hengende på korset.

Bergenserne kunne i dag våkne opp til gatekunstneren AFKs kunstverk «Making a Martyr».

Kunstverket er satt opp ved krysset mellom Hans Holmboes gate og Fosswinkels gate i Bergen sentrum.

På bildet er tilsynelatende tidligere justisministeren Sylvi Listhaug avbildet som Jesus, bundet til korset med tornekrone på hodet.

Under føttene er det flere mikrofoner. I hendene har hun nåler med bildet av partiet rødt sin stjerne, og på magen står teksten «min kamp».

Kjent gatekunstner

AFK er et kjent navn i gatekunstmiljøet i Bergen og har laget flere store graffitibilder rundt om i byen. Blant annet «Awakening,» et bilde av en stor baby som våkner, under en Smørsbroen.

Gatekunstneren fikk også kunstverkene sine sett av folk over hele verden under sykkel VM i Bergen i 2017, da bildet hans av en ung jente prydet veggen til Neumann bygg i Sandviken i Bergen.

Ifølge Bergens Tidende var det Petter Nord, kunstnerisk leder i KUBE Bergen som kontaktet AFK i forbindelse med sykkel VM.

Nord og KUBE Bergen har jobbet sammen med gatekunstneren flere ganger og er svært imponert over kunstverket.

– Jeg syns det er veldig godt utført. Det krever veldig god billedteknikk for å utføre et slikt bilde, sier Nord til VG.

Behandles som tagging

Politiet er ikke like begeistret for gatekunsten.

– Det blir behandlet som helt vanlig tagging. Vi jobber nå med å undersøke med dem som eier bygget om dette er gjort med deres samtykke eller om det kan regnes som tilgrising, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen til VG.

VG har vært i kontakt med Frp, men Listhaug er ikke tilgjengelig for kommentar.

