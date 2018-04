KRITISERER: SV-leder Audun Lysbakken mener statsminister Erna Solberg mangler forslag som går på hvordan flere skal få seg jobb. Foto: Frode Hansen

SV-Audun reagerer på Solbergs fremtidsvisjon: – Elitist-Erna på sitt verste

Publisert: 06.04.18 15:11 Oppdatert: 06.04.18 15:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-06T13:11:43Z

SV-leder Audun Lysbakken klinker til mot statsminister Erna Solberg (H) når hun varsler strengere krav til trygdemottagere. – Hun stiller ingen krav til den økonomiske eliten, sier han.

I et stort VG-intervju fredag skisserer statsminister Erna Solberg (H) hvordan hun vil forandre Norge . Statsministeren varsler blant annet strengere krav til til innvandrere og trygdemottagere.

SV-leder Audun Lysbakken er ikke imponert over Solbergs fremtidsvisjoner.

– Dette viser elitist-Erna på sitt verste. Her stilles det krav til arbeidere og fattigfolk, men ingen krav til den økonomiske eliten, sier han til VG.

Solberg la i intervjuet også vekt på at partiet også skal prioritere digitalisering, arbeid- og inkludering og miljø.

– Kommer ikke med et eneste forslag

Solberg viser til at integreringssystemet i Norge ikke fungerer godt nok, og det i den forbindelse vil være nødvendig å stille strenge krav til de kommer, og til kommune som gjennomfører integreringsopplegget.

Statsministeren mener aktivitetsplikten i sosialhjelpen har gitt gode resultater, og hun varsler at den vil bli utvidet så den treffer folk utover 30-årene. I dag er det bare sosialhjelpsmottagere på under 30 år denne plikten gjelder.

– Vi har en statsminister som mener arbeidsfolk og fattige må skjerpe seg for å henge med i konkurransen, men uten å komme med et eneste forslag til hvordan flere skal få seg jobb, sier Lysbakken.

Han trekker frem at de eneste hun ikke varsler tøffere tider for er overklassen.

– De skal bare få skattekutt. Nå er det på tide å stille krav til de som har mest makt og rikdom, slik at de med sterkest rygg, bære den tyngste børa, slår Lysbakken fast.

Mener arbeidsinnvandring er viktigere

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at Høyre som svar på utfordringene landet står overfor, burde sagt nei til Acer og EUs tredje energipakke.

– Solberg går inn for Acer, som vil gi makt over energipolitikken til EU. Det kan føre til økt strømpris, som kan bli dødsstøtet for ryggragen i norske indutri, sier han.

Når det kommer til innvandring, retter Moxnes oppmerksomheten mot den uregulerte arbeidsinnvandringen fra EØS.

– Der er Solberg for fri flyt, men det er der hun må få strammet inn for å rydde opp i arbeidslivet og bekjempe sosial dumping, sier Rødt-lederen.

Fremmer alternative krav

Lysbakken løfter frem fem krav han mener Solberg kan stille dem med mest makt og rikdom:

· Still krav til næringslivet om at folk skal kunne få faste og trygge jobber

· Still krav til de rikeste om å bidra mer til velferden for eksempel ved å måtte betale med i skatt

· Still krav til EU om å la oss få ta tilbake kontroll over arbeidslivet

· Still krav til teknologigigantene om å begynne å betale skatt

· Still krav til kommunene om å gi meningsfulle tilbud om aktivitet til folk som står utenfor arbeidslivet

Denne artikkelen handler om Audun Lysbakken

Erna Solberg