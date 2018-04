FRI: Kay Ronny Lindstad, som er siktet for drap etter at kameraten hans døde, er nå løslatt. Foto: Magnus Braaten

Drapssiktede Kay Ronny (46) løslatt fra fengsel

Publisert: 09.04.18 22:20

Den drapssiktede Kay Ronny Lindstad (46) fikk en kjennelse på fire ukers varetektsfengsling. Mandag kveld ble han løslatt.

Det er Lindstads forklarer, Per Ove Marthinsen, som bekrefter løslatelsen til mannen som er siktet for uaktsomt drap .

– Sist fredag fikk vi signaler på at han skulle løslates i dag, det var ønsket og forsåvidt håpet, sier han til VG.

Lindstad er fremdeles siktet i saken, men er godt fornøyd med å ha blitt løslatt.

– Han slapp ut rundt halv sju i kveld. Han er lettet og glad for å komme ut. Nå skal han reise til gode venner og spise litt. Siktelsen opprettholdes, men det å bli løslatt er selvsagt en lettelse.

Det var Romerikes Blad som først omtalte løslatelsen. De har også vært i kontakt med politiadvokat Janne Lundstadsveen, som er påtaleansvarlig i saken. Hun sier at siktelsen mot mannen er opprettholdt, men at den kan endres fra aktsomt til uaktsomt drap.

VG snakket med Lindstad kort tid etter at han hadde fått kjennelsen om varetektsfengsling. Han sa til VG at det hele var et forferdelig uhell.

– Jeg har ikke noe å skjule. Jeg har det helt jævlig, sa han til VG den gangen.

