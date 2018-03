Norges største datatreff er i gang: – Det blir sett på som kult

Publisert: 30.03.18 18:43

HAMAR (VG) Onsdag var det ikke på vei til fjellet trafikken sto stille, men inn til Vikingskipet på Hamar. I fem dager samles dataentusiaster seg i landets aller største datatreff.

«ARNE» runger det gjennom Vikingskipet gjentatte ganger. En tradisjon som har sitt opphav mange år tilbake, men hvor opprinnelsen er noe usikker. En av deltagerne forklarer at det skal ha vært en fortvilet mor som ropte etter sønnen sin Arne flere år tilbake. Roper du «Arne» i Vikingskipet i påsken, så gjaller det «Arne» fra alle kanter som et ekko.

Det er 26. gang The Gathering, eller bare TG, blir arrangert. Rundt 6000 mennesker er ventet innom Vikingskipet fra onsdag til søndag. Ett års planlegging ligger bak Norges største datatreff, og alderen på de påmeldte strekker seg fra 6 år til 60 år.













DYRT UTSTYR: Deltakerne har med seg masse utstyr til tusenvis av kroner til Vikingskipet. For å få plass bygger de i høyden.

– Folk tror at man befinner seg i et mørkt rom hele påsken. Men man sitter ikke lukket og asosialt her, dette er en rusfri folkefest, sier presseansvarlig Fredrik Råsberg.

Arrangementet ble åpnet av kulturminister Trine Skei Grande onsdag.

– Dette landet er avhengig av ungdom som kan bruke, utvikle og skape nye ting med teknologi. Vi må slutte å snakke ned, og heller hylle gaming-kulturen, sa hun under åpningstalen.

I løpet av fem dager arrangeres det en rekke konkurranser, både i e-sport (dataspill), cosplay (utkledning) og andre kreative grener.

Spiller 50–60 timer i påsken

Blant dem som satser hardt for å gå til topps i ett av de åtte spillene det arrangeres konkurranse i, er laget Riddle. De er 20 medlemmer på plass på TG, og er lett synlige med egne drakter i hvitt og grønt.

På plassen de har rigget seg til på er det pizzaeske på pizzaeske og brus på boks i fleng. Noen plasser bortenfor har en deltager sovnet med hånden på tegnebrettet. Blinkede tastaturer, hodetelefoner og skjermer sees fra alle kanter.

– Mitt utstyr ligger på rundt 40.000 kroner, sier selverklærte altmuligmann i Riddle, Marius Vangen.

Han anslår at det i løpet av påsken blir rundt 50–60 timer med gaming.

Ett av spillene Riddle håper å hevde seg i er League of Legends, et av verdens mest populære elektroniske gruppespill. To lag med fem deltagere hver kjemper om å ødelegge den andres base.

I uken bruker de tolv timer på å øve sammen, i tillegg til at de spiller individuelt.

– Jeg legger mye tid i det, mer enn min vanlig jobb, sier Oddvar Jakobsen.

Trener Torbjørn Berg mener laget skal klare seg helt til finalen, og ha en god sjanse til å dra i land seieren. Med det hanker de også inn premiepotten på 20.000 kroner.

Norge ligger imidlertid langt bak på den internasjonale e-sport-arenaen, ifølge Riddle. Kun to spillere har lykkes i å gjøre karriere som League of Legends-spillere.

Mer stuerent

Både arrangører og deltagere forteller at det har vært en endring av oppfatningen til folk flest om gaming.

– Det har blitt sett ned på av mange. Folk tenker at man sitter inne og ikke gjør annet. Men det har blitt mye bedre. Det går fint å si at man skal hit, og det blir sett på som kult, sier Vangen.

Råsberg mener imidlertid at det fortsatt er et stigma som knyttes til spillinteresserte, men at e-sport er på god vei til å bli stuerent.

– Det har gått fra å være en subkultur til å bli mainstream. Det er utbredt blant vanlige mennesker, og nå blir man nærmest født inn i en skjerm. Man blir født inn i en virtuell virkelighet, sier han.

Det er fortsatt flest gutter påmeldte på arrangementet, men jenteandelen har steget jevnt de siste årene. I år var andelen steget til 13 prosent.

