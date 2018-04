Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Frode Hansen

17-åringen stiller Grande fritt til å fortelle sin versjon

Publisert: 12.04.18 19:35 Oppdatert: 12.04.18 20:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-12T17:35:30Z

Mannen som har bekreftet at han hadde sex med 38-årige Trine Skei Grande da han selv var 17 år i 2008, sier at han fristiller henne til å gi sin versjon.

– Jeg hører at hun gjentatte ganger bruker avtalen vi har inngått som grunn til ikke å uttale seg om hva som skjedde på bryllupsfesten i 2008. Det trenger hun ikke ta hensyn til: Grande står fritt til å fortelle sin versjon av hva som skjedde, sier mannen, som i dag er blitt 26 år.

I Politisk kvarter på NRK radio torsdag , ble Grande forsøksvis grillet om saken, men forsvarte seg flere ganger med at hun ikke vil uttale seg om saken og viste til en avtale:

– Dette er en sak jeg har valgt å ikke kommentere fordi det har jeg lovet å ikke gjøre, sa hun.

Fakta Grande-saken Grande-saken har vart siden i begynnelsen av januar. Da skrev Resett at Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande i 2008 hadde sex med en 17-åring i på en fest i Trøndelag. 16. januar ga Grande et intervju med Aftenposten der hun gikk hardt ut mot rykter knyttet til festen. 18. januar intervjuet VG den daværende 17-åringen, som i dag er 26 år. Han fortalte at de hadde ligget sammen frivillig, på en åker. Siden har både han og en kvinnelig deltager på festen levert varslinger til statsminister Erna Solberg og fortalt om hvordan de opplevde at Grande oppførte seg. Solberg har sagt at hun stoler på Grandes versjon av saken. Tirsdag 10. april skrev Sps 1. nestleder Ola Borten Moe på sin Facebook-side at hendelsen fant sted på en fest knyttet til Borten Moes bryllup i 2008, og at 17-åringen var der fordi de er i slekt. Han gikk god for slektningens versjon. Onsdag 11. april skrev VG at Venstre-kilder sier at Grande-rådgivere har svertet 26-åringen internt i partiet og overfor medier. Torsdag 12. april avviste Grande i Politisk kvarter i NRK å kommentere saken fordi hun er bundet av en avtale. Hun sa også at hennes uttalelse til Aftenposten 16. januar om at «hun ikke er noen overgriper», ikke kan linkes til saken med 17-åringen.

Men 26-åringen mener Venstre-lederen allerede har brutt dette løftet.

– Det løftet brøt hun, hun kan derfor fortsette å se bort fra det. Det er hensynene til meg hun viser til og i dag er det greit for meg at sannheten kommer frem. Derfor står hun fritt til å fortelle sin versjon, slik at vi kan få lagt dette bak oss, sier 26-åringen til VG og legger til:

– Utgangspunktet for at denne saken ble offentlig kjent, var at hun brøt avtalen vi hadde inngått om ikke å omtale den. Det skjedde i Aftenposten 16. januar , sier han.

Og viser til at Grande den dagen sto frem i Aftenposten og kommenterte ryktene om hva som skal ha skjedd på festen i Trøndelag for ti år siden.

Men i Politisk kvarter onsdag morgen, sa hun at det ikke kan tolkes slik:

Hun blir flere ganger konfrontert med at hun kommenterte hendelsen da hun gjorde intervjuet med Aftenposten 16. januar i år.

– Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har aldri kommentert noen hendelser i media.

NRKs reporter i Politisk kvarter spurte om det ikke er å kommentere hendelsen da hun i Aftenposten-intervjuet sa «jeg er ingen overgriper».

– Nei, det er ikke å kommentere hendelsen, slo hun fast.

– Det er med respekt å melde tull. Utgangspunktet for det intervjuet var ryktene om det som skjedde på en fest i Trøndelag for ti år siden, sier 26-åringen.

Han viser til at Aftenposten 16. januar skrev:

«– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper.

Det er alt hun vil si offentlig om den konkrete saken».

– Det hun sa var relatert til den konkrete saken mellom oss for ti år siden. Det har det aldri vært tvil om. Det var en viktig årsak til at jeg fortalte min historie i VG 18. januar : Hun hadde brutt avtalen og jeg ble mistenkeliggjort, sier han.

«Vi gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen. Frivillig», sa han til VG.

Han sier dette om de ulike versjonene.

– Grande tok kontakt med meg etter at Resett.no i begynnelsen av januar hadde en omtale av hva som skjedde på festen i 2008. Jeg opplevde at vi da hadde samme oppfatning av hva som skjedde den gangen. Grande og jeg ble enige om ikke å si noe.

– Men torsdag 11. januar hadde vi kontakt igjen. Hun fortalte da at hennes versjon var at jeg hadde dratt med henne bak et hus og hoppet på henne, sier mannen.

Det betyr at de to har to helt ulike versjoner av hva som skjedde på festen dagen etter bryllupet til slektningen Ola Borten Moe på ettersommeren i 2008.

– Jeg vil ha dette lagt bak meg og synes det er helt greit at Grande redegjør for landsmøtet sitt eller på annen måte bidrar til at saken kan bli opplyst og avsluttet, sier mannen.

Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere denne saken.

Denne artikkelen handler om Trine Skei Grande