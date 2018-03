ÅSTED: Politiet har satt opp presenning rundt bilen som ble funnet på en rasteplass ved Jönköping med to livløse personer inni. Foto: Foto: KAI REHN

To personer funnet døde på svensk rasteplass

Publisert: 31.03.18 16:15 Oppdatert: 31.03.18 17:51

To menn er funnet døde inni en bil på en rasteplass langs E4 i Jönköping kommune i ettermiddag.

Politiet gikk nylig ut og bekreftet vitneopplysninger om at to menn har blitt funnet døde i en bil på en rasteplass nord for Jönköping.

Mennene skal ikke ha synlige skader.

– De hadde ingen skader som var synlig for oss da vi først kom til stedet, sier Åsa Willsund, politiets pressetalskvinne.

Området rundt rasteplassen er avsperret og politiets teknikere jobber med å sikre spor inni og ved bilen. Det er uvisst om det er gjort viktige funn på åstedet.

Politiet: En gåte

– Det er ingenting som tyder på at det har vært utøvd vold; det var ingenting som tydet på det. Dette er en gåte, sier Willsund.

Politiet fikk melding om funnet 12.15 i dag og rykket ut sammen med ambulansepersonell.

Willsund var tidligere i dag sparsom med opplysninger om hva politiet gjør på denne rasteplassen utenfor utenfor Jönköping.

– Det er en person som har som har sett en parkert bil på rasteplassen og det skal ha vært livløse personer inni bilen, sier hun til Aftonbladet .

Utenlandsk bil

Kjøretøyet skal være utenlandsk registrert, men personene i bilen er ikke ennå ikke identifisert.

– Det er for tidlig å si om dette dreier seg om en forbrytelse, men vi er der med politipatruljer og det er avsperret. Ambulansepersonellet har hatt prioritet så langt, men ingen personer er kjørt til sykehus, sier Åsa Willsund.

Ifølge avisen Expressen pågår det en stor motormesse, «Custom motor show» i Jönköping, og det betyr at det er svært mange besøkende i byen denne helgen Politiet regner med at messen har rundt 100 000 tilreisende deltagere.

