FÅR IKKE REISE: Mange vil hjelpe, men enn så lenge er det ikke kommet noe ja til at June Wallum og datteren Eva Natali skal få reise til utlandet. Foto: Trond Solberg

Kommunen står på sitt - fortsatt ingen enighet om reise for mor og syk datter

2018-09-18

På tross av nye møter får June og den syke datteren June fortsatt nei fra kommunen til å dra til Spania.

Publisert: 18.09.18 21:41

Det var tidligere i september at det ble kjent at June Wallum og datteren Eva Natali fikk nei til å reise til Spania med personell fra kommunen.

Årsaken er at kommunen har fattet et politisk vedtak som sier at kommunalt ansatte i aktiv tjeneste, ikke kan yte tjenester i utlandet.

Derfor har fortsatt ikke June Wallum, datteren Eva Natali og Larvik kommune kommet til enighet. Wallum har lenge hatt en drøm om å reise på ferie til utlandet med datteren Eva Natali.

Eva Natali er født med en veldig sjelden genfeil som kalles GRIN 1, og var en av de første i verden som fikk diagnosen. Hun er multifunksjonshemmet og har ikke språk. Tiåringen får også sterke epilepsianfall.

Stor innsamlingsaksjon, men lite nytt

Folk har samlet inn godt over 230.000 kroner for at ønsket kunne gå i oppfyllelse, og mennesker fra hele Norge har strømmet til for å vise sitt ønske om å hjelpe Wallum og datteren.

Men enn så lenge er det lite fremgang å spore.

– De var veldig hyggelige og møtet gikk bra, men de kan ikke endre på at vi får reise. Og skal vi ta alle kostnadene selv, blir det veldig, veldig dyrt for oss, sier Wallum til VG.

Hun forteller at det er veldig rørende å se så mange bry seg om datteren.

– Det er ekstremt mange som har tilbudt seg å være med gratis og hjelpe til, både sykepleiere og andre. Det er veldig rørende, men siden sykdommen er såpass komplisert og vanskelig for fremmede, tar det lang tid med opplæring. Det er mange maskiner som skal brukes, til det meste, fortsetter moren.

Håper endringer kan forekomme

Kommunen har tilbudt seg å hjelpe til med reiser innenlands, noe Wallum ikke er imot.

– De vil bidra så godt de kan innad i Norge, og jeg er ikke imot det. Men det er synd at de setter grenser med reising for mennesker. Bare å reise til Danmark. Men vi vil ikke at de bare skal gjøre det for oss, for da må de gjøre det for alle. Vi vil ikke at de skal finne et smutthull, men vi vil at det skal endres slik at flere kan dra.

Hun håper nå at de lokalpolitikerne som ønsker at dette skal endres, får det til.

Ønsket var å ta med datteren til Spania og ferie- og helsesenteret Solgården. Stedet ble raskt et mål for familien, da det er tilrettelagt for Eva Natali, blant annet med sansehage og lege på stedet.

– Skjønner hennes behov

Guro Winsvold er kommunalsjef for helse og omsorg i Larvik kommune. Hun forteller at møtet mandag var positivt, men at det fortsatt ikke har blitt gjort en endring for June og datteren.

– Vi skjønner hennes behov for å reise på ferie, og det var en fin diskusjon. Men vedtaket om at vi ikke skal yte helse og omsorgstjenester i utlandet, som flertallet i Larvik kommune ønsker, har ikke endret seg.

– Men skjønner du hennes frustrasjon over å ikke få dra til utlandet?

– Jeg skjønner hennes ønske, men det er såpass store omkostninger, og det skjønner hun også. Generelt er det ikke pengene det står på, men på personale og de medisinskfaglige vurderingene. Der står vi fast på kommunestyrevedtaket.

– Alle skjønner hennes ønske om ferie, men vi har også diskutert hvilke alternativer vi har. Vi har mange fine steder å reise til i Norge.