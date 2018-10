I AFRIKA: Svein og Janne Jemtland bodde flere år i utlandet mens Svein var i Fremmedlegionen. Her er de under tiden i Djibouti. Foto: PRIVAT

Svein Jemtland tiltalt for drap på kona Janne

Svein Rishovd Jemtland (47) er tiltalt for å ha skutt sin kone Janne Jemtland (36) i hodet natt til 29. desember i fjor. Deretter dumpet han henne i Glomma.

Ifølge tiltalen skjøt Svein Jemtland kona Janne i pannen med en pistol.

«Skuddskaden var dødelig og førte til umiddelbar bevisstløshet. Kort tid etter senket han hustruen ned i vann», heter det i tiltalen.

Svein Jemtland nekter straffskyld.

– Tiltalen er mottatt og vi tar den til etterretning. Vi er ikke enige i innholdet i den, men utover det ønsker jeg ikke å kommentere tiltalen. Vi ser frem til hovedforhandlingen der min klient ser fram til å forklare sin side av saken, sier Christian Flemmen Johansen som sammen med Ida Andenæs forsvarer Svein Jemtland.

Det er statsadvokat Iris Storås ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeder som har tatt ut tiltalen etter ordre fra Riksadvokaten.

– Dette er tiltalen. Det er dette vi har funnet bevist og det er det som er det sentrale hendelsesforløpet i saken, sier hun til VG.

47-åringen har vært siktet for falsk forklaring fordi han ringte politiet og meldte kona savnet, men er ikke tiltalt for dette.

– Det er ikke et eget tiltalepunkt, men det er klart det skal føres bevis for dette i retten, sier Storås.

– Er det straffeskjerpende at han i nesten to uker villedet politiet i denne saken?

– Det vil kunne være en omstendighet som kan tale for det, ja, sier statsadvokaten.

Desperat leteaksjon

Fjerde juledag i fjor var Janne Jemtland og ektemannen på bygdefest i forsamlingshuset Velrom knappe åtte kilometer unna hjemmet. I 02-tiden tok de taxi sammen hjem. Da Janne ble meldt savnet, var dette tilsynelatende siste spor etter henne.

I dagene etter ble det startet en storstilt leteaksjon.

4. januar fant politiet, etter tips fra en turgåer, blodspor i Fagerlundvegen i Brumunddal. To dager senere ble det gjort en nytt blodfunn om lag halvannen kilometer unna det første. Analyser viste at blodet på begge stedene tilhørte Janne Jemtland.

Blodfunnene gjorde at politiet anså det som sannsynlig at den 36 år gamle kvinnen hadde blitt utsatt for noe kriminelt.

I februar uttalte politiet at blodsporene må ha blitt plantet.

Først 13. januar, to uker etter at hun forsvant, fant politiet den døde kvinnen i Glomma ved Eidfoss bro. Det er åtte mil unna ekteparets felles hjem der politiet mener ektemannen skjøt henne.

Politiet mener de har funnet våpenet som ble brukt.

Den endelige obduksjonsrapporten viser at Janne Jemtland trolig døde av drukning , men skuddskaden hun hadde blitt påført tidligere var også dødelig i seg selv.

Ektemannen skal ha festet et batteri til kroppen hennes før hun ble dumpet i elven.

Fremmedlegionen og voldsdømt

Svein Jemtland skal ha tjenestegjort mange år i den franske Fremmedlegionen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var han en del av hæren i mer enn 20 år, og hans første skarpe oppdrag skal ha vært på Balkan på 90-tallet. I 1991 ble han dømt til fem måneders fengsel for blind vold. I 2006 giftet han seg med Janne Jemtland.

Svein Jemtland har i avhør bekreftet at han hadde en sentral rolle i konas dødsfall, men har hevdet at hun døde som følge av et uhell.

I forrige uke ble han varetektsfengslet frem til hovedforhandlingen som er forhåndsberammet 12. november i år. Jemtland, som har vært fengslet siden januar, samtykket ikke til fengslingen og begjærte seg løslatt. Han fikk følgelig ikke medhold.

Det er satt av tre uker til rettssaken i Hedmarken tingrett.