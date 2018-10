HANDLEPOSE: Pengegaven var fordelt inn i fem konvolutter som var lagt inn i en handlepose. Morten Jelsa trodde det var skittentøyet til barna. Foto: Morten Jesla / Privat

Morten fant en halv million kroner i postkassen – for tredje gang

INNENRIKS 2018-10-04T19:34:55Z

Styrelederen for Varhaug IL fant 500.000 kroner i posten for tredje gang. Pengegaven trodde han først var skittentøy.

Det var Jærbladet som omtalte saken først.

I 2014 skrev VG om da styrelederen for Varhaug Idrettslag, Morten Jelsa, fant 500.000 kroner i postkassen sin fra en anonym giver.

To år senere dukket det opp enda en pengegave i posten med tilsvarende beløp til det lokale idrettslaget. Men alle gode ting er tre for styrelederen og Varhaug – for torsdag dukket det opp 500.000 kroner i postkassen for tredje gang.

– Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler akkurat nå. Men det er helt fantastisk! Vi er veldig glade og takknemlige, forteller Morten Jelsa til VG.



Fikk ikke forvarsel

Sist gang styrelederen mottok pengegaven i posten, fikk han et forvarsel ved å bli ringt opp fra et ukjent nummer. Personen presenterte seg ikke, men ba Jelsa om å kikke i postkassen.

Denne gangen fikk ikke styrelederen noe forvarsel, men ble ringt opp for et par uker siden fra et ukjent nummer.

– Jeg fikk et lite inntrykk av at det kanskje ville komme noe til jul, så pengene kom litt uventet nå, forteller han.

Jelsa gikk først hjem for å spise middag, før han tok turen videre til banken for å sette pengene inn på konto – igjen. Banken ble overrasket.

– Banken sa bare «tuller du, igjen?», forteller Jelsa.



Trodde det var skittentøy

Pengegaven var fordelt inn i fem konvolutter som var lagt inn i en vanlig handlepose.

– Jeg trodde først det var noe skittentøy som barna mine hadde glemt igjen, men det var altså 500.000 kroner fordelt på fem konvolutter, sier han.

Sammen med overraskelsen lå det en lapp med en hyggelig beskjed til styrelederen og idrettslaget.

– På lappen sto det at det var en brevdue som hadde hvisket i øret at det var et påbygg av en tribune på gang. Hvis vi ville bruke pengene og kalle tribunen for «Postkassen», så ville det være gøy, forteller Jelsa.

Styrelederen vet ikke stort om den anonyme giveren, annet enn at det er en eldre dame som står bak alle pengegavene.

– Vi har ikke gjort en innsats på å finne det ut, for vedkommende ønsker nok å være anonym, avslutter Jelsa.