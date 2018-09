HEFTIG: Frp-leder og finansminister Siv Jensen angriper Ap-leder Jonas Gahr Støre. Hun sier han legger opp til «en sinnsyk måte å bruke skattebetalernes penger på». Foto: Tore Kristiansen og Frode Hansen

Frp-Siv i strupen på Ap-Jonas: - Det du holder på med er galskap

Frp-leder Siv Jensen tar et sjeldent hardt oppgjør med Ap-leder Jonas Gahr Støres politikk. Hun bruker ord som «sinnssyk» og «galskap».

– Jeg skjønner rett og slett ikke hva Støre og Ap-ledelsen tenker på: De sier i realiteten at de vil rekommunalisere alle private tjenester - altså at alle private som jobber for eller i kommunene, i fremtiden ikke skal få lov til det. Det du holder på med, Støre, er galskap, sier Jensen.

Støres nye linje

Årsaken til harmen er at Støre og resten av partiledelsen tirsdag fortalte hvilke saker de skal vinne kommune- og fylkestingsvalget med , 9. september neste år.

Støre varslet en stor politisk omlegging hvor det i hovedsak er kommuneansatte som skal gi kommunale tjenester.

«Våre kommunepolitikere skal stoppe kommersialiseringen av velferden», er Ap-ledelsens marsjordre til sine politikere.

Ap-ledelsen viste blant annet til at de vil at kommunene skal ta tilbake rengjøring og vaktmestertjenesten.

Og de fremholdt at det i fremtiden ikke bare er omsorgstjenester, men også oppgaver som kjøkken/matlaging og renovasjon som bør bli utført av kommunalt ansatte.

Støre definerer det som «grunnleggende velferdstjenester» som kommunene må drive.

– Monopol

– Det Støre sier, er at kommunene i fremtiden skal ha monopol på kommunale tjenester. Han vil altså fjerne all valgfrihet og mangfold som samspillet mellom kommunene og private aktører utgjør, sier Jensen.

– Jeg skjønner ikke behovet, fortsetter hun:

– Jeg opplever at folk gjennomgående er godt fornøyd med den balansen det er mellom kommunal drift og behovet kommunene har for å bruke private tjenester. Vi ser tidvis utfordringer mot endel av de private leverer, men det er ikke mer enn det vi ser av saker om kommunal treghet og inneffektiv drift.

– Det er ikke så rart at du reagerer: Du vil ha flere private inn i offentlig drift, ikke mindre?

– Vi mener det er veldig viktig med konkurranse og at innbyggerne er tjent med at deler av kommunale tjenester utføres av private. Se på barnehagesektoren: Der er brukerne av private barnehager mer fornøyd enn brukerne av offentlige barnehager.

Hun sier Støres uttalelser er sjokkerende.

– Ja, det nye er at de vil tilbake til kommunalt monopol. Det betyr at han vil ha bort mangfold og at det er flere aktører som konkurrere - altså som bidrar til at prisene holdes nede. Han legger opp til en sinnsyk måte å bruke skattebetalernes penger på.

Hun reagerer også på at Ap sier de vil gi kommunene tre-fire mer enn regjeringen i neste års statsbudsjett.

– Støre vil gi tre-fire milliarder kroner mer enn det vi gir i statsbudsjettet. Han har altså bestemt seg for det, før de får vite hvor mye vi foreslår i statsbudsjettet. Det er så uansvarlig at jeg ikke har ord. Jens Stoltenberg ville aldri funnet på å gjøre noe slikt.

– Jeg har jobbet mye med neste års statsbudsjett og vet endel om handlingsrommet. Og jeg vet derfor at tre-fire milliarder kroner er veldig mye penger. Jeg lurer på hvor de skal ta de pengene fra? Da må de enten kutte andre steder eller øke skattene, sier finansministeren.

Støre slår tilbake mot angrepene.

– Det er godt at Siv Jensen hisser seg opp. Hun har oppfattet at vi er et tydelig alternativ til hennes politikk som ser på pasienter som kunder og som lar internasjonale konserner, mange av dem basert i skatteparadiser, hente ut millioner i overskudd fra å utføre oppgaver innen helse- og omsorgssektoren. For å låne fra Jensens vokabular, det er «sinnssyk» bruk av fellesskapets penger.

– Vil tvinge kommuner til skattekutt

Hun sier at kommunene under deres regjeringstid har økt inntektene mer enn under de rødgrønne.

– I perioden 2005-2013 hadde kommunesektoren en vekst i frie inntekter på 1,8 prosent i gjennomsnitt per år. De siste fire årene har den årlige veksten vært på 2,1 prosent.

– Den sterke inntektsveksten i kommunene har ført til gode resultater. Det ser vi også på statens svartelista over kommuner i økonomisk uføre, ROBEK-listen. I flere år var det rundt 50 kommuner som var registrert i ROBEK. I fjor var tallet nede i 28. Det er det laveste siden ROBEK ble opprettet i 2001.

– En viktig del av de økte inntektene er eiendomsskatten, som i følge Huseierne har økt med neste fire milliarder kroner siden 2013?

– Vi har styrket kommuneøkonomien år for år. Det har gitt kommunene mulighet til å bygge ut velferdstilbudet og senke eiendomsskatten. Ap derimot har valgt å innføre og økt eiendomsskatten dag for dag, på tross av økte statlige overføringer.

Hun lover handling:

– Jeg er glad for at Frp har klart å få inn i regjeringsplattformen å sette begrensinger for eiendomsskatten, og jeg gleder meg til å gjennomføre det, og tvinge flere kommuner til å redusere eiendomsskatten.

Støre: Sparer på å ta sykehjem fra kommersielle aktører

Støre sier kommunene selv avgjør hvordan de løser sine oppgaver.

– Der ulike og tar ulike valg. Nå ser vi at kommuner som Bergen sparer millioner på å ta sykehjem tilbake fra kommersielle aktører til kommunen. Jeg har selv sett at eldre får bedre mat og bedre miljø ved at det kommunale sykehjemmet tar tilbake kjøkkentjenestene, som i Nittedal.

Om eiendomsskatten svarer han dette:

– Siv Jensen og Erna Solberg bør snakke med sine lokalpolitikere før de angriper eiendomsskatten, Jensen kan for eksempel lytte til Frp-ordføreren i Hvaler kommune, som sier at uten disse inntektene blir det umulig å løse oppgavene. En trang kommuneøkonomi kombinert med flere oppgaver gjør at lokalpolitikere fra alle partier mange steder er blitt avhengige av eiendomsskatten for å ha råd til å ansette sykepleiere, barnehagelærere, hjelpepleiere og andre som bærer velferdstilbudet ute i lokalsamfunnene.

– Påstanden om at valgfrihet krever flere kommersielle aktører er feil, og snarere et utslag av et ideologisk valg. Vi er ikke mot at kommunene gjør avtaler med private, men vi går klart i mot utviklingen der kommersielle selskaper vokser seg stadig større og kjøper opp små, ideelle aktører, slik vi ser i både barnehage- og barnevernssektoren. I sektor etter sektor ser vi at det snarere bli r mindre mangfold med kommersialiseringen høyresiden ivrer for, sier han.

– Hør på Støre

I Rødt blir Ap-ledelsen bedt om å gasse på.

– Jeg ønsker dem velkommen etter. Det er bra at Støre har blitt tydeligere mot profitt i velferden. Men de må også følge det opp lokalt. Folkevalgte fra Rødt jobber landet rundt for å ta over driften av flere velferdstjenester fra de kommersielle aktørene, og det er ikke alltid Arbeiderpartiet spiller på lag med oss. Nå må Aps lokalpolitikere høre på Støre, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.