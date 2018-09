Naboen hjalp offeret og viste politiet hvor de skulle finne flere skadede

INNENRIKS 2018-09-18T13:39:35Z

Frisøren Tina Hoem trodde gulvet skulle rase, da hun hørte et voldsomt bråk fra etasjen over frisørsalongen hun driver i Trondheim sentrum mandag kveld.

Publisert: 18.09.18 15:39 Oppdatert: 18.09.18 16:28

Utenfor frisørsalongen fant hun en hardt skadet person.

– Gutten sa han var slått i hodet med en hammer og at det var flere personer oppe i leiligheten, sier Hoem til VG om den grove voldshendelsen i en leilighet i Trondheim sentrum mandag kveld, der to afghanske gutter ble drept.

LES OGSÅ: To tenåringer døde etter voldshendelse – siktede ble skutt av politiet

Tirsdag formiddag opplyste politiet at det var Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) som døde. Politiet har siktet en mann for drap på to de to guttene .

– Han blødde mye

Ifølge frisøren som holder til i naboleiligheten, virket gutten hardt skadet, og han blødde kraftig fra hodet. Flere personer kom forbi.

– Han blødde mye og det virket veldig alvorlig, sier Hoem til VG.

Hun forteller også at personene som gikk forbi hjalp til med å prøve å stoppe blødningen og med å ringe til politiet.

Hoem var også vitne til at en annen person blir båret inn i en ambulanse.

Leder ved asylmottak: – Utrolig tragisk

Mottaksleder Erling Segelstad ved Åkershagan transittmottak kjente til den 19 år gamle Nasratullah Hashimi.

– Dette er bare kjempetragisk. Det er kjempetrist, sier Segelstad til VG.

Mottakslederen beskriver 19-åringen som en sympatisk, god og stille og rolig gutt.

– Litt sånn ledertype. Han ble utrolig glad da han fikk opphold i Norge og fikk tildelt Trondheim som vertskommune, sier Segelstad.

– Hvordan reagerer miljøet i dag?

– Jeg husker etter det drapet i Vadsø, så hadde jeg kontakt med en del. Og de ba til Allah om at de ikke måtte ansvarliggjøres for det én hadde gjort. Det er der stigma ligger, svarer han.

Stor usikkerhet blant asylsøkerne

Segelstad karakteriserer usikkerheten mange av de enslige mindreårige asylsøkerne befinner seg i, er å betegne som en omsorgssviktsituasjon.

– Det er ikke traumene de har med seg. Det er alt de mindreårige blir møtt med når de kommer hit som er farlig. Angsten om avslag fra UDI, at politiet henter deg om natten og kjører deg til Trandum. Usikkerheten rundt det å bli sendt tilbake til Kabul er stor, sier Segelstad.

– Det er så enkelt, at setter du barn i en omsorgssviktsituasjon, så trigger du ustabilitet, toleransen for å bruke vold, sier Segelstad.

LES OGSÅ: Elverum: Døde av skuddskader

Ifølge kommunen, kom den drapssiktede mannen til Norge i 2015, men til Trondheim i midten av august i år. De to drapsofrene hadde begge fått innvilget opphold, og omtales som venner.

17 år gamle Alizada hadde bodd flere år i Trondheim.

Den tredje fornærmede, som får behandling på sykehuset, hadde også fått innvilget opphold i Norge.