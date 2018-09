SER PÅ SAKEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal behandle varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) selv. Foto: Fredrik Solstad

Raymond Johansen skal selv konkludere i varslersaken mot skolebyråden

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skriver i en pressemelding at det er han som skal håndtere varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

I Oslo kommunes parlamentariske system er det byrådslederen som utnevner de øvrige medlemmene av byrådet. Derfor er det byrådsleder som bør konkludere i et varsel som omhandler påstander som er rettet mot en byråd, står det i en pressemeldingen fra Oslo Kommune.

– Jeg har derfor kommet til at det er jeg som byrådsleder som skal håndtere og konkludere i denne saken, skriver Johansen.

Sekretariatet for sentralt varslingsråd i Oslo kommune mottok tirsdag den 11. september et anonymt varsel. Varselet omhandler påstander mot byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og er skrevet av flere ledere i Utdanningsetaten i Oslo, som går langt i å kritisere byrådens lederstil.

- Av hensyn til alle involverte ønsker jeg en grundig, men effektiv prosess. Jeg tar derfor initiativ til at påstandene i varslet undersøkes, og det vil bli igangsatt et arbeid med en faktainnsamling for å få et godt beslutningsgrunnlag, skriver Johansen i pressemeldingen.

Særlig krevende sak

- Når Oslo kommune mottar et varsel fra eller om en ansatt i kommunen behandles dette enten av lokalt eller sentralt varslingsråd. Oslo kommune kjenner imidlertid ikke til lignende saker der det er mottatt et varsel mot et medlem av byrådet. Denne saken er derfor særlig krevende for alle involverte parter, skriver Johansen.

I pressemelding skriver byrådet at det nå jobbes med detaljer for hvordan faktainnhentingen konkret skal gjennomføres.

Seksjon for internrevisjon, supplert med juridisk bistand fra personalseksjonen i byrådsavdeling for finans, vil bistå byrådslederen med å innhente et faktagrunnlag i saken.

– Alle varsel skal underlegges en forsvarlig saksbehandling og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken er overordnet den eller de varselet er rettet mot, skriver han.

Sender påstander til kommuneadvokaten

- Det er viktig at vi nå får ro rundt denne saken av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre. Derfor er det viktig for meg å ha en grundig og forsvarlig prosess, skriver Johansen.

I pressemeldingen skriver Johansen at enkelte påstander i varselet skal oversendes kommuneadvokaten for vurdering, som del av byrådslederens beslutningsgrunnlag. Kommuneadvokaten er selvstendig i juridiske spørsmål og bistår både byråds- og bystyresiden.

– Dette gjelder påstander som omhandler mulig brudd på taushetsplikten, offentleglova og anskaffelsesregler, sier Johansen.

Det han sikter til, er at Inga Marte Thorkildsen (SV) sendte en SMS til en Oslo-rektor for å be om innspill via partiet hennes, SV, for å unngå journalføring.

Thorkildsen måtte svare for dette i et byrådsmøte med høy temperatur, og sier selv det var en «klønete og idiotisk formulering», men at det aldri var hennes hensikt å omgå offentlighetsloven.

Resultatet av faktainnsamlingen, samt Kommuneadvokatens rettslige vurdering, vil utgjøre et grunnlag for byrådslederens konklusjon i varslingssaken, står det i pressemeldingen.