Dommeren skeptisk til Cappelen: – Husker du dette?

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Lagdommer Kristel Heyerdahl avbrøt flere ganger da Gjermund Cappelen forklarte seg om tekstmeldingene mellom ham og medtiltalte Eirik Jensen.

– Unnskyld, men husker du dette her eller tolker du? spurte Heyerdahl etter at aktor Lars Erik Alfheim hadde konfrontert Cappelen med flere meldinger som er lagt inn på tidslinjen til påtalemyndigheten.

– Jeg er ikke i stand til å huske dette her. Jeg tolker. Det er nesten umulig for meg å huske alle hendelsene. Det er et massivt antall reiser og meldinger som jeg må tolke meg gjennom, svarte Gjermund Cappelen.

Påtalemyndigheten har laget tidslinjer over alle hendelser i etterforskningen fra 2009 og frem til pågripelsene. På disse oversiktene er det lagt inn tekstmeldinger, reiser, hasjtransporter og møter som aktoratet mener har foregått.

Elden: – Ikke holdbart

Eirik Jensens forsvarere er skeptiske til tidslinjene.

– Denne måten å bruke hjelpedokumentene på er ikke holdbart. At man stiller ham spørsmål og så skal han tolke meldingene ut fra det spørsmålet som blir stilt, sa Jensens forsvarer, John Christian Elden, i retten fredag.

Det skjedde etter at Cappelen hadde blitt konfrontert med en rekke tekstmeldinger som ble skrevet for ni år siden. Heyerdahl henvendte seg etterpå direkte til Cappelen og sa det er viktig at han påpeker det når han faktisk husker hendelsen.

– Ellers legger vi grunn at du kun tolker meldingen, sa lagdommeren.

– Men det er sånn at jeg forstår innholdet i meldingene når jeg ser det i ettertid, svarte Cappelen.

«Av 100 påmeldte, mötte kun 90?»

Hasjsmugleren ble blant annet konfrontert med meldingene hvor påtalemyndigheten mener Eirik Jensen etterlyser betaling av Cappelen 9. desember 2009 .

Ifølge tidslinjen til aktoratet var det «trolig et møte mellom Eirik Jensen og Gjermund på ukjent sted mellom kl. 10:32 og kl. 19:53» denne dagen. I etterkant sendte Jensen åtte meldinger av typen: «Av 100 påmeldte, mötte kun 90 ...?». Ifølge Cappelen mener Jensen at han har fått overlevert for lite penger på møtet tidligere på dagen.

– Her har politiet bare satt inn en boks. Det skal angivelig være et møte fra 10.32. Hvorfor har noen valgt det klokkeslettet? Aktor spør ikke Cappelen om det var et møte, men sier bare at det var et møte, protesterte Elden.

Aktor Alfheim avbrøt Elden og sa at påtalemyndigheten har en bekreftelse på at møtet fant sted og at det kommer bevisførselen rundt dette senere.

– Jeg tenker at Elden har et poeng, man må tenke på hvordan spørsmålene blir stilt. Husker du at det var et møte, sa Heyerdahl og henvendte seg til Cappelen:

– Akkurat dette husker jeg, svarte Cappelen.

I dommen fra Oslo tingrett blir disse meldingene trukket frem som bevis for at Eirik Jensen har fått betalt av Gjermund Cappelen for å beskytte hasjvirksomheten.-

«Jensen har i retten ikke kunnet gi noen fornuftig og troverdig forklaring knyttet til meldingene, og det er heller intet i bevismaterialet som kan forklare meldingene på annen måte enn at de gjelder betaling fra Cappelen til Jensen. Ingen av meldingene harmonerer med det Cappelen og Jensen i åpen og lukket rett har forklart seg om vedrørende deres kildearbeid», står det i tingrettsdommen.