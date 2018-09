MINNESTUND: Wenche Kise var en av de fem personene som omkom i den tragiske bilulykken på Rjukan søndag. Foto: Anne Marie Tempelen

Venninnen i sorg etter Rjukan-ulykken: – Wenche var en munter og blid person

2018-09-03

Mandag kveld samlet venner og bekjente seg ved klubbhuset til Amcar Grenland i Skien, for å minnes Wenche Kise som omkom i bilulykken på Rjukan søndag.

Publisert: 03.09.18

Nina Rød, som har kjent Wenche Kise i 30 år, var en av dem som deltok under minnestunden.

– Her skal vi samles for å prate sammen og skrike sammen, og minnes Wenche, forteller Rød til VG.

Hun ble kjent med Wenche gjennom familien, og de delte også interessen for gamle amerikanske veteranbiler.

– Wenche var bestandig glad. Hun var en munter og blid person som var en del av vår venninnegjeng på fire, sier venninnen.

– Wenche var alltid med

Rød forteller at hun selv har kjørt bilen som var med i den tragiske ulykken søndag.

Sist under et grensetreff i Halden i begynnelsen av august i år.

Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) i Region sør opplyser overfor VG mandag om at bilen var en Cadillac Coupe fra 1959.

– Vi tok stadig vekk sånne kjøreturer med bilene våre. Vi kjørte litt rundt og kikket, for å ha det hyggelig. Vi var alltid sammen, Wenche var alltid med, forteller venninnen.

Tente lys for å minnes Wenche

Anne Marie Tempelen, som er kateket i Den norske kirke og medlem i Amcar Grenland, var med på å arrangere minnestunden mandag kveld. Hun forteller at det var mange som møtte opp for å minnes Wenche.

– Det viktigste er at folk får komme sammen og snakke sammen. Vi deler minner vi har med Wenche, og snakker om de tingene vi har opplevd sammen med henne, forteller hun til VG.

Det ble også tent lys, og venner og bekjente fikk muligheten til å skrive noen ord om Wenche i en protokoll klubben hadde lagt frem. Protokollen vil klubben deretter gi til Wenches familie.

Klubblokalene til Amcar Grenland blir holdt åpne for dem som vil komme innom frem til onsdag, forteller Tempelen.

– Wenche var en aktiv dame. Hun var stort sett med på det som skjedde i klubben, forteller hun.

– Det verste som har skjedd i vårt miljø noen gang

Klubbleder i Amcar Grenland, Oddgeir Wold, forteller at Wenche meldte seg inn i klubben i april 2017. I tiden etter at hun meldte seg inn har hun vært en ildsjel i miljøet, forteller han.

– Under minnestunden var alle veldig preget av situasjonen. Man tenker litt på hvor fort ting kan snu. Dette er det verste som har skjedd i vårt miljø noen gang, at fem personer går bort på så meningsløst vis, sier Wold til VG.

I tiden fremover vil Amcar Grenland arrangere kvelder der medlemmer kan få sjekket bilene sine, og ulykken har ført til at klubben nå vil øke kunnskapen om sikker kjøring av gamle veteranbiler.

– Biler som er produsert før 1960 har blant annet ikke krav om periodisk kjøretøykontroll. Det kan være vanskelig for folk å vite om bilen er trygg når de ikke må innom for sjekk:

– Det er mange som kjøper biler ferdig, uten å ha kunnskap om teknikken. De kjører i god tro. Så nå vil vi arrangere kvelder der medlemmer som har verksted, utstyr og kunnskap kan sjekke bilene, slik at vi kan forhindre at dette skjer igjen, forteller han.

Selv har han kjent Wenche i ett års tid. Wenche introduserte også flere av medlemmene i klubben for Henning Aabøe Bentsen fra Kragerø, som også omkom i ulykken. Derfor var ulykken ekstra tung for mange i miljøet, utdyper han.

– Wenche var et friskt tilskudd i klubben, hun var veldig engasjert og arrangerte blant annet cruising for kvinnene som var med her, sier Wold.

Kjørte lovlig uten bilbelter

Wenche Kise var født i 1968, og var fra Skien . De fire andre som omkom i ulykken var Henning Aabøe Bentsen (f. 1962), Berit Bjørnsen (f. 1955), Anne Kristin Isaksen (f. 1959) og Jan Bjørndal (f. 1955). Alle de fire andre var fra Kragerø.

Ulykken skjedde da bilen kjørte inn i en fjellvegg ved fylkesvei 651 på Rjukan i Telemark søndag ettermiddag.

Bilen kjørte i retning Rjukan da den kjørte av veien i en krapp 180 graders venstresving.

Politioverbetjent Robert Strand ved Rjukan politistasjon opplyser mandag til VG om at de nå avventer svar på tekniske undersøkelser, inkludert undersøkelser av selve bilen.

– Vi har brukt dagen på å skaffe oversikt, og har tatt avhør av en del vitner. Nå får vi se an i løpet av dagen hvor langt vi har kommet, og hvor mye av innholdet i avhørene vi trenger videre, sier Strand til VG.

Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) i Region sør vil tirsdag begynne med undersøkelser av bilen i samarbeid med Statens havarikommisjon for transport.

Ifølge Varden fremgår det av den foreløpige rapporten fra ulykkesgruppen at bilen ikke hadde sikkerhetsbelter.

Kravet om sikkerhetsbelter i bil kom først på 70, og 80-tallet. I biler som ikke opprinnelig har montert belter, gjelder ikke dette kravet.