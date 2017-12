MYE NEDBØR: Natt til andre juledag kan det komme mye nedbør sør for Oslo. Her fra Hamarøy i november. Foto: Cicilie S. Andersen/VG

Kan komme en halvmeter snø i natt

På enkelte steder i indre Agder kan det bli opp mot 50 centimeter snø natt til andre juledag.

Nye ski eller nytt akebrett til jul? Da er det gode muligheter for å få testet dette enkelte steder i landet de kommende dagene. Noen må imidlertid belage seg på å finne fram regnfrakken.

I løpet av kvelden kommer det nemlig en nedbørsbyge inn i sørvest, som i løpet av andre juledag bever seg mot Oslo-området, forteller vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt , Siri Wiberg.

– Det kommer et lavtrykk med ganske kraftig vind og regn på sørsiden av senteret og snø på nordsiden, sier hun, men tar forbehold om at det er litt usikkert.

Halvmeter snø

For Rogaland, Telemark og Agder er det sendt ut obsvarsel for store mengder regn. I nordlige strøk kan nedbøren komme som snø. På høyere strøk i indre Agder anslår hun at det kan komme opp mot 50 centimeter med snø.

Lavtrykket vil også føre til vanskelige kjøreforhold over hele Sør-Norge. Meteorologen ber folk undersøke om fjelloverganger er åpne før de begir seg ut på kjøretur over fjellene i sør, skriver NTB.

I Østfold og Vestfold blir det stort sett regn. Nedbøren på Vestlandet ser ut til å fortsette.

Flere fjelloverganger ble stengt første juledag på grunn av uvær, blant annet riksvei 13 over Vikafjell i Sogn. Riksvei 15 over Strynefjellet er stengt på grunn av snøras, og blir holdt stengt også andre juledag, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

På Hardangervidda ble det innført kolonnekjøring på grunn av været.

Sludd og regn

– Sør for Oslo vil det bli sludd, snø eller regn. Nord for Oslo blir det stort sett snø. Det kan komme ganske mye i løpet av morgendagen, rundt 20–40 centimeter snø, forteller Wiberg.

Det vil i tillegg blåse en del på kysten sør for Oslo. Befinner du deg nord for Oslo er det imidlertid gode utsikter for den som liker vinterværet.

– Da kan du ake hele dagen!

Wiberg tror det er Nordland som stikker av med det fineste været.

– I nord får de fralandsvind. Det blir ganske kaldt der oppe. På vidda ligger det an til å bli mellom −20 og −30 grader.

– Det ser ut som om det er noen byger som kan gå mot kysten av Troms og Finnmark, sier Wiberg.

Utover i uken blir det imidlertid penere vær i Oslo-området.

– På torsdag får vi kanskje snø. Så skiene får du brukt. I morgen blir det bare nedbør, men onsdag er det håp om å se solen, forteller hun, og legger til at det ligger an til å bli minusgrader.

