VANSKELIGE KJØREFORHOLD: Mye regn, snø og slaps kan skape vanskeligheter på norske veier andre juledag. Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Flere utforkjøringer etter vanskelige kjøreforhold

Publisert: 26.12.17 08:21 Oppdatert: 26.12.17 11:21

INNENRIKS 2017-12-26T07:21:33Z

Dårlig vær og glatte veier skaper trøbbel på norske veier andre juledag. Flere veier er stengt for normal trafikk.

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel for andre juledag i Sør-Norge. Det er ventet vanskelige kjøreforhold og store mengder nedbør flere steder.

Det ble første juledag varslet om opptil en halvmeter snø i enkelte deler av Agder . Det vil fram til ettermiddagen andre juledag komme mye regn med fare for overvann i tettbygde strøk. I høyereliggende strøk vil nedbøren komme som snø.

Meteorolog i Meteorologisk institutt, Siri Wiberg, forteller at det har vært unormalt mange obs-varsler 2. juledag.

– Det kan fort bli urolig vær på denne tiden, men det er ikke vanlig at man sender ut så mange obs-varsler, forteller hun.

Det er Eikove i Rogaland som har fått mest nedbør i løpet av natten. På tolv timer kom det 33,4 mm regn. Det har også snødd i ulike steder av landet. På tolv timer steg snømengden med 19 centimeter i Vinje i Telemark.

– Det er vind, vindkast og nedbør som gir vanskelige kjøreforhold.

– Østafjells er det nullføre, og det er kommet litt snø som ligger, forteller hun.

Flere utforkjøringer

I Telemark har det hittil vært tre utforkjøringer som følge av glatte veier. I Sauherad har en bil kjørt ut på riksvei 36.

– Det har rett og slett vært glatt på stedet, og han seilet ut. Vi har fått to andre meldinger om glatte veier. Det var denne, også på en fylkesveien og en privatvei.

– Det er glatt, det er det ingen tvil om.

Sjekk været der du bor her: Pent.no

Operasjonsleder i politiet i Agder, Sverre Birkeland, opplyser til VG at det har vært ett trafikkuhell i løpet av natten, hvor en bil havnet på taket etter å ha kjørt av veien som følge av vanskelige kjøreforhold.

– Det er generelle hensyn som alltid må tas til vær og kjøreforhold, sier han.

Politiet i Vestfold skriver på Twitter at en bil har kjørt i veggen i Brekketunnelen. Fartsgrensen er satt midlertidig ned på stedet.

Politiet i Oslo advarer på Twitter mot glatte veier.

– Det er glatt litt utenfor sentrumskjernen. Vare patruljer melder om at snøen har lagt seg i Groruddalen. Det har ikke vært noen trafikkuhell ennå, men det er selvfølgelig større fare for ulykker, sier operasjonsleder Rune Ullsand til VG.

Også Vegtrafikksentralen Øst gikk ut på Twitter og oppfordret bilistene til å kjøre varsomt:

Stengt for normal trafikk

Det er kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen ifølge NTB. Det er uklart når veiene åpner for normal trafikk.

Det kan også bli kolonnekjøring på kort varsel på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og Europavei 134 over Haukelifjell, også på grunn av uvær.

Trafikkoperatør i Veitrafikksentralen, Trude Lindstad opplyser om at fjellovergangene mellom øst og vest er berørt av snø og sterk vind.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt for trafikk.

Både riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet ble stengt på grunn av uvær julaften, men ble åpnet for trafikk igjen første juledag.

Underkjølt regn på Gardermoen

Vestre rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen er stengt kvart over ti tirsdag morgen og vil mest sannsynlig åpne igjen kvart på elleve. Det er underkjølt regn som er grunnen til dette.

Pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor sier at det likevel ikke skaper store problemer.

Av 47 avganger har kun seks vært forsinket.

– Vi har ikke mye trafikk i dag. Dette vil påvirke kapasiteten, men vi håndterer det greit. Hittil i dag har vi hatt 87 prosent punktlighet, som kan måle seg med tallene på en varm og trygg sommerdag. Men hvis vi blir rammet av underkjølt regn hele dagen, vil det påvirke oss. Det er vanskelig å spå, sier han til VG.

Vestre rullebane stenges for å tilføre kjemikalier for å få fjernet isen, opplyser Vangstein. Men på grunn av moderat flytrafikk på Gardermoen i dag, påvirker ikke dette ikke avgangstidene i noen stor grad.

– Flysikkerheten går vi ikke på kompromiss med. Kjemikaliene er nødt til å virke i noen minutter før vi kan begynne med skraping og brøyting, samt at det tar noen minutter å fjerne is fra flyene.

I 2015 tok VGTV med seg kaffe ut for å snakke med folket i Oslos vintergater:

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!