DE SIKTEDE: Her kommer de tre mennene gående på brygga på Myre, etter at Redningsskøyta brakte dem til land fredag 15. juni. I dag er de tre siktet etter at Truls Henrik Johansen forsvant. Foto: Svein-Arne Nilsen, Øksnesavisa

Dro ut på havet med siktede rett etter at Truls Henrik Johansen forsvant

Publisert: 28.06.18 09:08 Oppdatert: 28.06.18 10:12

MYRE (VG) Brødrene Ken-Ivan og André Reinholdtsen dro ut på havet med to av mennene som nå er siktet etter at Truls Henrik Johansen forsvant. Å peke ut hvor Johansen hadde falt i havet, skulle vise seg å være vanskelig.

På formiddagen fredag 15. juni la Redningsselskapet til kai på Myre i Øksnes i Nordland.

Redningsskøyta hadde plukket opp to menn i en båt klokken 04.15, mens en 35 år gammel mann ble plukket opp i en annen båt rundt klokken 05.00, ifølge Øksnesavisa.

Begge båtene skulle ha gått på skjær.

Alle tre mennene ble onsdag varetektsfengslet av lagmannsretten etter at tingrettskjennelsen ble anket.

En 35-åring er siktet for uaktsomt drap. To andre er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Alle nekter straffskyld.

De tre og Johansen hadde 15. juni vært på Skipnes, hvor det ligger et fiskevær som serverer mat og drikke.

35-åringen fortalte tidlig at han og Johansen hadde vært i samme båt da de forlot Skipnes. Ifølge forklaringen skal Johansen ha forsvunnet på havet før han fikk anledning til å hjelpe. Det ble raskt satt i gang søk etter savnede.

Dro til havs

Allerede på ettermiddagen denne fredagen ble to av de siktede med ut i Redningsskøyta igjen. De var da ikke siktet for noe straffbart forhold.

André Reinholdtsen, som driver med fiske på Myre og eier båten «Viljar», tok initiativet og fikk tillatelse av politiet til å gå ut på havet med mennene.

– For å gjøre høystakken mindre i søket etter Truls, så fikk vi med oss to av de nå siktede ut i redningsskøyten. Der pekte 35-åringen ut tre forskjellige områder hvor båten skal ha kantret. Vi trodde høystakken skulle bli mindre, men den ble altså ganske stor, sier Ken-Ivan Reinholdtsen.

Han reiste ut sammen med broren André Reinholdtsen og begge har i ettertid vært svært aktive i det private søket etter Johansen.

– Så Truls forsvinne

Området man konsentrerte seg om på turen med siktede var Børøya, som ligger nordøst for Skipnes.

– På den tredje plassen, på vestsiden av Børøya var han sikker, forteller Reinholdtsen, som er brannsjef i Øksnes kommune.

– Han fortalte at de først gikk på et skjær, før de ble stående på neste skjær. Han fortalte at han da gikk ut av båten og dyttet den av skjæret. Deretter sa han at Truls ville kjøre båten selv, og at Truls satte seg på fanget hans. Da fortalte han at de ramlet ut av båten, sier Reinholdtsen.

Reinholdtsen forteller at den siktede forklarte at han kom seg opp i båten igjen, og forsøkte å få start.

– Men han fikk ikke start på den med det første. Han forsøkte da å ro, men fikk ikke god nok fart. Han fikk så start på båten igjen, men da så han Truls forsvinne på havet, sier Reinholdtsen.

Fant sko og åre

Mandag 18. juni ble 35-åringen med politiet ut på havet på ny, ifølge Reinholdtsen. Da fortalte han at de måtte ha falt i havet på nordsiden av Børøya.

– Det er ikke enkelt å finne en person på havet når man får påvist fire forskjellige plasser, sier Reinholdtsen.

Fredag 15. juni ble det funnet en sko som tilhørte 35-åringen i Hjellsandvika, ifølge Reinholdtsen. Samme dag ble en åre som tilhørte båten Johansen og 35-åringen var i, funnet på Hjellsandøya. Derfor ble mye av søket etter Johansen konsentrert rundt dette område i starten.

Nå i helgen markerte flere hunder om bord i lettbåter på den nordøstlige siden av Børøya, og søk ble gjennomført her.

Når søket etter den antatt omkomne Johansen antagelig fortsetter torsdag, ønsker man at hunder igjen skal få sjansen til å lukte her, og videre søke på nytt.

Advokat John Petter Karlsen forsvarer 35-åringen.

– Jeg har ingen kommentar til det Reinholdtsen sier. Men generelt kan jeg si at min klient har hatt problemer med tidsangivelse og stedsansen. Hvor sikker hans forklaring er med tanke på dette, er svært uklart. Han har problemer med å redegjøre for sentrale deler av hendelsesforløpet, sier Karlsen.