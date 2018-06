IKKE OVER 30: Det blir ikke mai-temperaturer i Sør-Norge, men meteorologen spår likevel både sol og varme. Her fra Tjuvholmen i hovedstaden tidligere denne måneden. Foto: Thomas Andreassen/VG

Badebukser i sør – gummistøvler i nord

Publisert: 21.06.18 16:52 Oppdatert: 21.06.18 17:25

INNENRIKS 2018-06-21T14:52:19Z

Allerede i helgen kan folk i Sør-Norge igjen finne frem badebukser og solbriller, mens Nord-Norge fortsatt må belage seg på gummistøvler og sydvest.

– Fra mandag ser vi at det bygger seg opp en høytrykksrygg som strekker seg innover Sør-Norge. Dette gir gode temperaturer, opp mellom 25 til 30 grader fra mandag. Selv om vi ikke får temperaturer over 30 grader som i mai, er det sikkert mange som ikke synes det gjør noe, meteorolog Ragnhild Nordhagen i Meteorologisk institutt til VG.

Sør-Norge trekker på ny det lengste værstrået, og går både en god helg og påfølgende ukestart i møte. Selv om det først gjenstår en fredag med regn og stiv kuling, er prognosene for den neste uken godt nytt for solhungrige søringer.

– Dette lavtrykket beveger seg videre nordover i Sverige i løpet av fredag, og gjennom helgen vil det bli fint vær i Sør-Norge med stigende temperaturer, sier Nordhagen.

Lavtrykk i kø i nord

For Nord-Norges del står lavtrykk på menyen, og de nærmeste dagene vil derfor stort sett være preget av nedbør og temperaturer på rundt 10 grader.

– Det er egentlig samme gamle for Nord-Norges del. Vi begynner vel å bli litt lei, sier Nordhagen.

Fredag kan det bli en lengre periode med oppholdsvær, som blir avløst av nok et lavtrykk. Det samme skjer gjennom helgen og starten av neste uke. Hun er likevel ikke utelukkende pessimistisk til muligheten for solgløtt og varmere luft i nordlige deler av landet, selv om lavtrykkene står i kø de neste dagene.

– For første gang på lenge ser vi det kan bli ganske godt vær over hele landet fra midten av neste uke. Denne høytrykksryggen må derimot bygge seg litt mer opp før vi er sikre på det, sier meteorologen.

En gårdsgutts bekjennelser : Regn er fint vær!

Øst-Finnmark er den nordlige vinneren, og vil neste uke kunne få opptil 20 grader i midten av neste uke, mens det i ytre strøk vil ligge opp mot 15 grader.

– Været er ganske normalt for årstiden, normalen i Tromsø i juni ligger på 9,1 grader, bemerker Nordhagen.

Trygt med St. Hansbål?

Skogbrannfaren har over flere uker vært illevarslende høy, og det har over store deler av Sør-Norge vært ilagt et totalforbud mot åpen ild. Nordhagen forteller nå at de har nedjustert skogbrannfaren for de fleste fylker nå, noe som kan bety godt nytt for feiringen av helgens St. Hans.

– Vi vil gjerne ha jevn nedbør over lengre tid, og østafjells har det ikke kommet nok nedbør ennå. Det er fremdeles stor skogbrannfare i Oppland og Hedmark, men vi kan ikke utelukke at det også er fare for skogbrann lokalt andre steder, sier meteorologen, og påpeker at det kun er to dager siden det brøt ut skogbrann i Moss .

Flere steder er nå totalforbudet mot ild opphevet, og det åpner dermed for muligheten til å tenne opp bål for å markere St. Hans. Kristiansand kommune melder at det er opp til hver enkelt å vurdere sikkerheten rundt båltenning, men oppfordrer til varsomhet.

Les også : Dette gjør sol med kroppen din!

– Værprognosene er slik at det kan være forsvarlig å tenne opp bål enkelte steder. Det gis ikke en generell åpning for brenning av St. Hans-bål, da den enkelte må vurdere sikkerheten rundt dette selv og ta det ansvaret det innebærer.

I Sarpsborg vil privatpersoner trolig heller ikke bli nektet bålkos i helgen.

– Det har regnet en god del de siste dagene, så slik det ser ut nå vil vi ikke nekte noen å tenne St. Hans-bål, opplyser Lars Erik Gutubakken i Sarpsborg brannvesen til Sarpsborg Arbeiderblad .

Er du i tvil om du er lov å tenne opp bål i ditt nærområde, kan du sjekke din aktuelle kommunens hjemmesider.