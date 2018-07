STEMNING: For mange er festivaler det viktigste som skjer om sommeren. Bildet er fra festivalen Oslo Live. Foto: Markus Aarstad

VG sjekker ut festivalsommeren

Publisert: 01.07.18 14:33

INNENRIKS 2018-07-01T12:33:16Z

Hver sommer arrangeres festivaler i alle sjangere og størrelsesordener over hele landet. I løpet av sommeren skal VG spore opp de beste, største, minste og mest egenartede.

– Det som er så gøy med festival er at du treffer venner, opplever god musikk og har det hyggelig. Sommeren er en tid der man gjerne vil bevege seg ut og møte folk, og da er festival en god anledning til nettopp det, sier festivalveteran Toffen Gunnufsen.

Han har jobbet profesjonelt med musikkfestivaler siden 1991, og var med på å drive blant annet Quartfestivalen og Hovefestivalen, samt Skral festival og Kadetten som arrangeres i år.

Men det er ikke bare musikkfestivaler som skal prege den norske sommeren. Fra Skalldyrfestivalen i Mandal i sør, til urfolkfestivalen Riddu Riđđu i Manndalen i nord finnes det noe for enhver smak.

Lenger nede i saken kan du se VGs festivaloversikt.

Bil, tomater og natur

I løpet av sommeren skal VG ta tempen på det mangfoldige festivaltilbudet i vårt langstrakte land. Vi har samlet inn informasjon om over hundre festivaler som finner sted i løpet av sommermånedene.

I oversikten vår finner du både de største og mest kjente festivalene, som Øyafestivalen i Oslo og Moldejazz samt mindre kjente nisjefestivaler som Tomatfestivalen på Finnøy og Lista Motorfestival i Farsund.

Er det noen festivaler som mangler? Har du innspill til hvilke festivaler VG bør dekke? Har du oppdaget noen feil? Ta kontakt med journalisten på henrik.giever@vg.no

Daglig leder for Trænafestivalen, Jim Ove Marthinussen, tror at det er viktig å finne en festival som passer for deg for å ha en god festivalopplevelse. Trænafestivalen arrangeres på øygruppen Træna i juli.

– Det som gjør at vår festival skiller seg ut er det unike bakteppet for festivalen, altså naturen. Vi er jo lokalisert 33 nautiske mil ut i havet. Når du drar på Trænafestivalen så opplever du en unik atmosfære. Uansett hvor du snur deg så er det festival, sier han.

Men Træna er ikke den eneste naturskjønne festivalen. Er du ute etter konserter i idylliske omgivelser kan du også sjekke ut blant annet Festidalen i Kvinnherad eller Indiefjord på Sunnmøre.

Dersom du i stedet er interessert i mat og drikke anbefaler vi å dra på Horten mat- og ølfestival eller Duggfriskfestivalen i Kristiansand.

Hjelp oss!

For å sørge for en best mulig dekning av den norske festivalsommeren trenger vi din hjelp! Vi ønsker oss innspill til hvor vi bør dra, og hvilke festivaler vi bør sjekke ut.

Vet du om en helt unik festival som arrangeres i løpet av sommeren? Har du planlagt å dra på en festival som ikke finnes i vår oversikt? Vet du om festivalveteraner som kan by på gode historier? Ta kontakt!

Vi ønsker å legge vekt på bredden i de norske festivalene, og alle tips mottas derfor med takk.