RIVER OPP: Tyske Jörg Elmerich jobber på sporombyggertoget som fikser deler av Østfoldbanen i sommer, mens Follobanen uansett stenger linja. Dette flere hundre meter toget river opp svillene (betongklossene under skinnene) og legger ned nye. Foto: Fredrik Solstad

Her tar de grep etter kritikkstorm - men varsler togkaos i tre år til

Publisert: 13.07.18 11:11

INNENRIKS 2018-07-13T09:11:19Z

SKI/OPPEGÅRD (VG): Etter en kritikkstorm fra Østfold-pendlerne har Bane Nor presset inn flere oppgraderinger. Likevel må pendlerne belage seg på flere år med sommerkaos.

Ned langs sporet fra Oppegård til Kolbotn putrer et tog på flere hundre meter. Det river opp gamle jernbaneskinner og betongsviller, før nye trykkes ned. Noen av skinnene som rives opp er fra 40-tallet, de fleste av svillene fra 1975.

Her går pendlerlinjen mellom Oslo og Halden som i fjor hadde hele 2,5 millioner passasjerer. De passasjerene må i sommer imidlertid belage seg på å ta buss for tog. Igjen.

– For alle som gleder seg til en sommer uten store stengninger på Østfoldbanen, når kan de egentlig se for seg det?

– Det blir stengninger i alle fall frem til Follobanen er ferdig. Så til og med desember 2021, sier faggruppeleder Roar Tvedt i Bane Nor.

Bane Nor varsler imidlertid at de tar grep som vil spare Østfold-pendlerne for flere år med sommerstengninger.

Rammes av Nordens

Det var på tide med en oppgradering av Østfoldbanen, sier vikarierende banesjef. I år etter år har det vært sommerstengt og pendlerkaos her, mens det resten av året har kommet kritikk for signalfeil og kanselleringer.

Om sommeren er langtekkelige bussruter er satt opp for å erstatte togene som ikke går. VG ble med representanter fra regjeringspartiene Høyre og Venstre ut for å se på hva togkaoset skyldes.

– Vi har jobbet i mange år for å for å få midlene til å starte fornyelsen her, sier Tvedt i Bane Nor.















1 av 6 EKSPRESS-BYTTING: Når jobben med nye Ski stasjon uansett stenger ned Østfoldbanen, er flere oppgraderinger fremskyndet. Her byttes sporveksel ved Oppegård stasjon. At oppgraderingene her fremskyndes, gjør naturligvis at andre oppgraderinger taper. Fredrik Solstad

I sommer rammes området av Norges nye jernbanestolthet. På den nye Follobanen skal 20 kilometer med tunnel snirkle seg under overflaten fra Oslo til Ski.

Fordi Østfoldbanen forbi Ski stasjon, ser den nå sånn ut:

Forbi Ski stasjon har Østfoldbanen nå ingen skinner.

Leste du denne? Enten får Bjørn (58) toglinjen over gården, eller så får naboen det

Vil spare flere år med sommerstengt

Bane Nor varsler at de skal unytte dette bedre.

Egentlig skulle de ikke starte vedlikeholdet av Østfoldbanen før i 2023 - etter Follobanen stå ferdig. Men de skjønte det kom til å bli dårlig stemning hvis år med stengninger på grunn av Follobanen ble etterfulgt av enda flere stengninger.

Derfor skal alt nå gjøres samtidig.

Bane Nor tror de sparer flere år med sommerstengt på å gjøre alt arbeidet nå.











1 av 4 TUNNEL-JOBB: Skjønhaug-tunnelen skal oppdateres med nye isolasjonsplater. Fredrik Solstad

– Når vil pendlerne merke en bedring på Østfoldbanen?

– Den største bedringen blir jo når Follobanen åpner. Da vil du få to nye spor. I dag er det rett og slett overbelastet. Vi sliter med vedlikeholdet fordi vi ikke slipper til, sier Tvedt.

– Vil det ikke komme en ny utbygging etter 2021, som Intercity, som bare vil føre til nye stengninger om sommeren?

– Den vil ikke ha noen innvirkning på lokaltogstrekningene her inne. Den kan ha noe innvirkning lenger ned i Østfold, svarer faggruppelederen i Bane Nor.

– Når vi ser på Intercity-utbyggingen som er i Moss nå, er det veldig mye av den utbyggingen som foregår der det ikke er jernbane i dag. Det er det som er forskjellen fra Follobanen, for de jobber veldig mye inn i vår infrastruktur som er i daglig bruk, sier Tvedt.