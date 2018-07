HVERDAGSHELTINNE: Carina Juliussen (36) forteller at en det ikke bare er en lenestol, men en lenestol du sitter i med ungen din på brystet. - Normalt sett skulle babyen ligget i en fostersekk i magen og kjent og hørt pulsen og hjertet ditt. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Carina (36) har samlet inn over en halv million til nyfødtavdelinger i Norge

Publisert: 19.07.18 09:10

VINTERBRO (VG) Da Carina Juliussen (36) fødte et prematurt barn bet hun seg merke i en ekstrem mangel av lenestoler på intensivavdelinger for nyfødte i Norge. Det bestemte hun seg for å gjøre noe med.

– Jeg hadde aldri i verden tenkt at det skulle blir så stort da jeg startet det. Jeg gråt sist i dag tidlig fordi jeg var så rørt, sier Carina da VG møter henne hjemme i huset på Vinterbro.

I april 2016 fødte Carina datteren Thea i uke 27. Hun veide 1214 gram. I de 13 ukene hun var innlagt på Ullevål sykehus, ble det fleste timene tilbrakt i en lenestol med Thea på brystkassen. Nå er Thea to år og er sunn og frisk.

– Når man er der så lenge og er en sånn skravlehøne som meg, så blir man jo kjent med både sykepleierne og mødrene. Og da skjønte jeg at det var et stort behov for flere stoler.

– Pengene tikket inn

Carina forteller at sykepleierne ofte hadde «stolleken» mellom rommene på nyfødtintensiv-avdelingen. Det var ikke nok stoler så sykepleierne måtte flytte de tunge stolene fra pårørende til pårørende. Og de få som var tilgjengelige var nedslitte og ødelagt.

Hun var først usikker på hvordan hun kunne hjelpe. Men da hun skulle handle julegaver til Thea, samt sønnene Phillip og Kristian som nå er 12 og syv år, synes hun det var vanskelig siden de hadde alt de trengte.

– Og så visste jeg jo at det var mangel på noe så essensielt som stoler på Ullevål.

Da startet hun innsamlingsaksjonen «Bare en stol».

– Tanken på at det ikke skulle være nok stoler til alle som ønsker å ha ungen sin på brystet i julen, var helt forferdelig.

På under et døgn eksploderte tilbakemeldingene.

– Pengene tikket inn! Men da la jeg også merke til det store behovet. Jeg fikk hilsninger fra sykehus over alt i Norge om at de også trengte nye og flere lenestoler.

Hun fikk vite at det var manglet til sammen 129 lenestoler på intensivavdelinger for nyfødte i landet.

Ikke bare «Bare en stol»

– Folk tenker at det bare er en lenestol. Men det er en lenestol du sitter i med ungen din på brystet. Normalt sett skulle den ligget i en fostersekk i magen og kjent og hørt pulsen og hjertet ditt, forklarer Carina.

Sissel M. Mathiesen, seksjonsleder på nyfødtintensiv-avdelingen på Ullevål, forteller at de har fått hele stolparken sin byttet ut takket være innsatsen til Carina.

– Det er helt magisk! Det er et stort forbruk av lenestoler, de blir brukt døgnet rundt, sier seksjonslederen.

Hun forklarer at lenestolene blir brukt aktivt i behandlingen av barna ved hjelp av «kengurumetoden».

– Det er viktig at foreldrene har hud-mot-hud kontakt med barna. Det er stabiliserende ved å regulere kroppstemperaturen, de puster bedre og får bedre matlyst, sier hun.

Det er også godt for foreldrene å kunne være der for barnet sitt, i stedet for å se inn i en kuvøse.

– Det er en utrolig hjelp i behandlingen. Barna blir roligere av det, samtidig som det er med på å skape en god relasjon til foreldrene.

Sonika Sharma-Sundheim (36) fødte lille Mia Ambalica i uke 26. Hun er for tiden innlagt på nyfødtintensiv-avdelingen på sin syvende uke, og skal trolig være der i seks uker til.

– Jeg fant ut av innsamlingsaksjonen hennes da jeg tilfeldig satt i en av stolene som hun har samlet inn penger til, sier Sonika.

Hun forteller at det er en stor påkjenning å føde et prematurt barn.

– Det fører med seg masse usikkerhet og man er mentalt stresset. Det å kunne lene seg tilbake i stolen med babyen på brystet og kjenne pulsen til barnet sitt er veldig viktig.

Sonika er veldig takknemlig for at Carina tok saken i egne hender.

– Hun har gjort en kjempeinnsats for premature barn og deres foreldre.

En ny epoke

Etter snart to år har Carina bestemt seg for å avslutte innsamlingsaksjonen. 28. juli skal hun gå ned kirkegulvet og gi sitt «ja» til kjæresten Aleksander Dybdahl (32).

– Jeg hadde en siste kampanje som jeg startet med 100 dager nedtelling før bryllupet hvor jeg håpet på 100 000 kroner. Og i dag var jeg i mål, sier Carina stolt.

I skrivende stund har hun samlet inn stoler for en verdi av nesten 600 000 kroner. Det vil si 223 lenestoler som har eller vil få plass på nyfødtintensiv avdelinger rundt om i Norge - fra Tromsø til Stavanger. Hun har fått bidrag fra privatpersoner, samt bedrifter som har donert stoler i aksjonens navn.

– Det er veldig trist at «Bare en stol» er på vei mot slutten. Men nå begynner en ny epoke i livet, sier Carina med gråtkvalt stemme.

– Jeg skal gifte meg, og så har jeg jo tre barn som krever sitt. «Bare en stol» har tatt veldig mye tid. Jeg føler jeg har gjort mitt, men det er veldig vemodig.