MILDERE STRAFF: Borgarting lagmannsrett dømte kvinnene til elleve års fengsel. Det er et år mindre en straffen hun fikk i Oslo tingrett. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kvinne dømt for å ha forsøkt å drepe ektemannen ved bruk av musegift

NTB

Publisert: 28.06.18 18:15

En 30 år gammel kvinne er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i elleve år for drapsforsøk på ektemannen ved bruk av musegift.

Lagmannsretten beskriver i dommen forholdet mellom de to ektefellene med mye krangling og omtaler også andre episoder der hun skal ha brukt vold mot ham.

Retten mener kvinnen våren 2016 begynte å sysle med tanken på å drepe ektemannen og kamuflere det som et selvmord. Blant annet fikk hun mannen til å skrive ned setninger om at han ikke ville leve lenger, noe hun klarte ved å begrunne det med at søsteren hennes skulle skrive en engelskoppgave på skolen om en suicidal person.

Bakgrunn: Innrømmer å ha gitt ektemann musegift i vaniljesausen

Blandet i maten

Kvinnen har også søkt på nettet etter ulike drapsmetoder. Hun har i retten innrømmet at hun serverte mannen musegift fire ganger ved å blande giften i en gryterett, i en frokostblanding, i en smoothie og i vaniljesaus.

Retten er overbevist om at hun ikke forklarte seg fullstendig om antall ganger hun forsøkte å drepe ektemannen. Hun har ikke erkjent mer enn det som har vært nødvendig på grunn av andre bevis, og knapt nok det, står det i dommen.

Et flertall i Borgarting lagmannsrett mener kvinnen lurte mannen til å spise musegift sju ganger på sensommeren og høsten 2016.

Mannen spiste musegiften til tross for den beske og vonde smaken i den tro at det var helsekost og fordi kvinnen sa at hun ikke skulle forlate ham hvis han gjorde som hun sa.

Skjerpende

Retten mener det er skjerpende at kvinnen hadde planlagt dette i lang tid og at hun ville kamuflere et dødsfall som selvmord.

Straffen er ett år kortere enn da saken ble behandlet i Oslo tingrett i november i fjor. Kvinnen anket da dommen.

Dosene var imidlertid ikke store nok til å ta livet av noen. Kvinnen økte imidlertid dosene etter hvert. Ved siste drapsforsøk mistet mannen bevisstheten, fikk skjelvinger og kunne ikke snakke den første tiden.

Kvinnen er også dømt til å betale mannen 200.000 kroner i oppreisningserstatning.