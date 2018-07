OMKOM: En 35 år gammel mann mistet livet i en arbeidsulykke i Kristiansand tirsdag. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen/Fædrelandsvennen / NTB Scanpix

Dårlig forskaling trolig årsak til dødsulykke

Publisert: 04.07.18 19:27

INNENRIKS 2018-07-04T17:27:21Z

Arbeidstilsynet var onsdag på befaring på stedet i Kristiansand der en mann mistet livet i en klemulykke tirsdag. De tror dårlig forskaling kan være årsaken.

De varsler tilsyn mot gårdeiere og den omkomnes firma etter arbeidsulykken, der en 35 år gammel anleggsarbeider fra Kristiansand døde .

– Det blir ikke i morgen, men det vil bli ført tilsyn, og vil rette seg mot alle som er direkte involvert. Altså arbeidsgiver og gårdeiere, sier seniorrådgiver Snorre Nordstrand i Arbeidstilsynet til NRK .

Ulykken skjedde tirsdag ettermiddag i forbindelse med arbeid i en nesten fire meter dyp grøft der det skulle legges en ny kloakkledning. Anleggsarbeideren jobbet med å rydde vekk den resterende sandmassen fordi grøften var for dyp for gravemaskinen.

– Det var i forbindelse med fjerning av sand i grøften at det gikk en form for ras. Forskalingen i bunnen klappet sammen. Den eneste fasiten vi sitter på er at den forskalingen var for dårlig, sier Nordstrand.

Etterforskningsleder Petter Sandell i Kristiansand politistasjon sier politiet onsdag har vært på stedet med patruljer, etterforskere og kriminalteknikere. Han bekrefter at det var flere personer til stede da ulykken skjedde.

Politiet har snakket med de fleste involverte.

– Når vi har avsluttet arbeidet med avhør og tekniske undersøkelser, vil saken bli vurdert. Det kommer nok til å ta en del tid, sier Sandell.