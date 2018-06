VAR I NORGE: I slutten av mars ble den 26 år gamle tiltalte mannen avbildet i Oslo. Da ble han ikke pågrepet. Nå er han ute av landet igjen. Foto: Privat

Hasjtiltalt Young Bloods-aktør møter ikke opp i retten

Publisert: 19.06.18 14:24

INNENRIKS 2018-06-19T12:24:15Z

Hver gang det nærmer seg rettssak i den store hasjsaken, reiser den gjengkriminelle 26-åringen ut av landet.

Tirsdag formiddag var det igjen klart for rettssak mot den 26 år gamle mannen. Heller ikke denne gangen møtte han i Oslo tingrett .

– Vi har forsøkt å stevne ham, men har ikke fått tak i ham. Før helgen fikk vi en beslutning om pågripelse av retten. Politiet har opplysninger om at han befinner seg i utlandet, sier statsadvokat Anne Glede Allum til VG.

26-åringen er tiltalt for oppbevaring og salg av store mengder hasj. Totalt dreier saken seg om over 250 kilo hasj.

Den hasjtiltalte mannen blir pekt på som en sentral aktør i den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia i Oslo. Han er registrert med 31 forhold i politiets straffesaksregister.

Var borte i februar også

– Politiet har ikke fått tak i ham, så han er ikke blitt stevnet. Slik jeg har forstått det, så har han ikke befunnet seg i Norge den siste tiden, sier forsvarer Øyvind Bratlien, som møtte i Oslo tingrett i tilfelle 26-åringen skulle dukke opp.

Saken mot 26-åringen skulle egentlig gå for retten i februar. Men heller ikke da klarte politiet å få stevnet ham.

– Når han ikke er blitt stevnet, så har han gyldig fravær. Det var opplysninger om at han befant seg i utlandet da også, sier statsadvokat Allum.

VG har sikret bilder som viser at 26-åringen har vært i Norge mellom den planlagte rettssaken i februar og nå.

I slutten av mars ble han avbildet i en bil i Oslo.

Også politiet skal ha opplysninger om at han har vært i Norge i løpet av våren, ifølge statsadvokaten.

– Hvorfor ble han ikke pågrepet mens han var i Norge?

– Vi hadde ikke noe rettslig grunnlag for å pågripe ham da. Det kan godt hende vi burde ha tatt initiativ til det da, sier Allum.

Statsadvokaten bekrefter at 26-åringen fikk forkynt tiltalen i den alvorlige hasjsaken for om lag ett år siden.

Spiste med gjengleder

26-åringen har de siste ukene vært aktiv på sosiale medier. I forrige uke la han ut bilder mens han kjørte bil i Tyrkia, blant annet over Bosporosstredet.

På et av bildene skrev han teksten «FTP», som er kort for «Fuck the police».

– Hva tenker statsadvokaten om den teksten?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Allum.

For to uker siden la 26-åringen ut en video mens han røyket vannpipe på en restaurant i utlandet.

På den andre siden av bordet satt en 27 år gammel mann fra Holmlia – mannen som politiet utpeker som gjengleder i Young Bloods.

Også gjenglederen, med tilknytning til Balkan, har oppholdt seg i utlandet de siste månedene, blant annet i Marokko og Makedonia, får VG opplyst.