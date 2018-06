SARDIN PÅ KROKEN: Mathias (22) skal kreve Norgesrekord ved å være den første i landet til få sardin på stang. Foto: Peter Stenhjem Lie

Mathias (22) fikk historisk fangst

Publisert: 19.06.18 18:45

2018-06-19

Mathias Botnen (22) er trolig den første i Norge som har fått sardin på kroken.

Botnen og kameraten Peter Stenhjem Lie var på fisketur på Sotra utenfor Bergen lørdag kveld. De var egentlig på jakt etter havabbor, men til begges store overraskelse var det en annen art som bet seg på fiskekroken til Botnen.

Fiskenettstedet Hooked omtalte saken først.

Da han dro opp fisken, trodde han det var en sild, men ved en nærmere titt og ved hjelp av flere i fiskemiljøet viste det seg at det var en mye sjeldnere fangst.

– Jeg har ikke fått sild før, så jeg synes egentlig det var ganske gøy også. Men da det ble snakk om at det var en sardin, var det en litt surrealistisk følelse. Vi jakter hele tiden på nye og spennende arter, og drømmer om å være den første til å fange en art, sier Botnen til VG.

Botnen hadde nemlig fått en 24 centimeter lang sardin – en art som aldri tidligere er tatt på stang i Norge. Sardin er ikke vanlig her til lands, men på verdensbasis er arten derimot veldig vanlig.

– Det er utrolig kult. Det er en milepæl, sier den 22 år gamle fiskeren som nå vil gjøre krav på Norgesrekorden.

Havforsker og fiskeekspert Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet bekrefter til Hooked at det er snakk om en sardin.

– Stangfangster i Norge har jeg aldri hørt om, og det er veldig spesielt at den i det hele tatt er så kystnært at den kan nås fra land, sier havforskeren.

Han forklarer at det kan være Vestlandets unormalt høye overflatetemperaturer i mai og så langt i juni som har spilt en vesentlig rolle for at sardinen har rotet seg inn i Sotras fjæresteiner.