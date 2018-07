Seilbåt i full fyr i Grimstad - fryktet eksplosjon

En seilbåt med to gassflasker ombord står i full fyr i Grimstad. Like etter klokken 23.00 forventes det at båten vil brenne ned og synke.

Politiet opplyser torsdag kveld om at en seilbåt utenfor Måløya i Grimstad brenner.

– Båten brenner fortsatt, og vi skal la den brenne ut, sier operasjonsleder Eivind Formoe i Agder politidistrikt til VG.

Hovedredningssentralen Sør-Norge koordinerer hendelsen.

Mannen som var om bord seilbåten ble berget over i en annen båt og fraktet videre til Sørlandet sykehus i Arendal, ifølge operasjonslederen.

Ifølge Fædrelandsvennen skal det være to gassflasker igjen om bord, som man nå venter på at skal eksplodere.

Over høyttalere oppfordrer redningspersonell folk om å trekke minst 100 meter unna, skriver avisen.

Rundt klokken 23.00 opplyses det om at båten ikke står til å redde, og at man bare venter på at båten skal brenne opp og synke til bunns, melder avisen.