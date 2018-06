ENDRET LIVET: Oda Svea måtte slutte i jobben etter å ha blitt bitt av en huggorm. Foto: Privat

Oda (25) ble skadet for livet etter huggormbitt

Publisert: 17.06.18 10:31

2018-06-17

Den uvanlig varme våren har fått både mennesker og huggorm ut av vinterdvalen. Det har ført til mange henvendelser om landets eneste giftige slangeart.

Hittil i juni har Giftinformasjonen fått 50 henvendelser om huggormbitt hos mennesker.

– Det er like mye som vi har pleid å ha i løpet av hele junimåned de siste tre årene, sier Anita von Krogh, seniorrådgiver i Giftinformasjonen, til VG.

Von Krogh mener årsaken er det fine været, som lokker både mennesker og huggorm ut.

Ifølge Helse Norge kan et huggormbitt føre til alt fra alvorlig forgiftning til ingen reaksjon.

SYMPTOMER OG FØRSTEHJELP VED HUGGORMBITT I tilfeller der ormen har sprøytet inn gift vil symptomer vanligvis komme raskt (gjerne innen 1–2 timer)

Ved totalt fravær av symptomer to timer etter bittet, er det sannsynlig at du har fått et tørt bitt

Ofte får du bare lette symptomer som smerte, lett hevelse og blålig misfarging rundt bittstedet

Ring 113 ved symptomer som oppkast, svimmelhet, besvimelse, pusteproblemer eller raskt utviklende hevelse

I andre tilfeller kontakt Giftinformasjonen (22591300) for oppfølging

Hold deg mest mulig i ro, barn bør om mulig bæres

La bittstedet være i fred, og hold om mulig kroppsdelen høyt

Alle med symptomer, også milde, skal til sykehus

Det samme gjelder alle barn, eldre og gravide, de som er bitt andre steder enn armer og ben, personer med redusert allmenntilstand og personer på blodtrykksmedisinen ACE-hemmere. (Kilde: Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet)

For 25 år gamle Oda Svea fra Skiptvet gikk det imidlertid skikkelig galt for fire år siden.

– Jeg fikk ingen umiddelbare smerter. Bloduttredelsene var det første som tilsa at noe var galt, forteller Svea til VG.

Merket aldri selve bittet

På legevakten ble det konkludert med at hun hadde båret noe tungt, noe hun ikke skjønte noe av.

– Smertene ble bare verre og verre. Etter to dager med mange undersøkelser fant fastlegen min ut at jeg hadde blitt bitt av huggorm på innsiden av armen, sier Svea.

Svea har i ettertid konkludert med at det må ha skjedd da hun var ute med søppelet, men sier hun aldri merket selve bittet. Hendelsen har ført til kroniske smerter hun aldri vil bli kvitt.

Til Smaalenenes Avis , som først omtalte saken, sier Sveas fastlege, Per Kristian Skulberg, at det er ofte at den som har blitt bitt av huggorm ikke merker det, og at legene fort kan overse det.

– Oda har vært veldig uheldig, sier han til avisen.

Huggormtannen traff en nerve, og sprøytet giften direkte inn. Det har ført til at Svea har pådratt seg Komplekst regionalt smertesyndrom, en uvanlig og kronisk tilstand.

– De måtte google seg frem til hva dette var. Og det er kun tre andre tilfeller i verden som er kjent. Jeg er det første kjente i Nord-Europa, forteller hun.

– Noe jeg må leve med resten av livet

Ifølge lokalavisen ble tilstanden til en vitenskapelig artikkel i det medisinske tidsskriftet Scandinavian Journal of Pain, skrevet av fastlegen og to leger ved Rikshospitalet, hvor hun ble utredet.

– Det er stort sett smertefullt hele tiden. Nå har de prøvd så å si alle behandlingsmetoder som jeg kan prøve, og ingenting har hatt den effekten som vi har ønsket. Dette er noe jeg må leve med resten av livet, forteller Svea.

Ironisk nok, som hun selv sier, har hun aldri sett en huggorm i hele sitt liv.

– Men det er like greit. Det er det verste dyret jeg vet når det kan ødelegge et helt liv.

Sykdommen har ført til at hun har måttet skrinlegge drømmen om å fortsette i jobben som kokk. Hun har likevel ingen planer om å stå utenfor arbeidslivet resten av livet.

– Jeg har akkurat fullført påbygg og har søkt sosionom til høsten, så det blir noe helt annerledes, forteller hun.

Ifølge Giftinfomasjonens tall er det desidert flest voksne som går på et ublidt møte med huggormen, men tallene viser at også en del barn blir rammet.

Henriette (2) ble bitt

To år gamle Henriette Larsen Berge fra Bø i Telemark var ute og lekte i hagen i det varme været den første søndagen i juni da hun ble bitt.

– Jeg flippet helt ut, og ble veldig, veldig redd, forteller mamma Mette Larsen.

Hun forteller at hun visste at et bitt kunne være skadelig for syke, eldre, gravide og små barn, i tillegg var datteren bitt i rumpa. Hun ringte straks til ambulansen som fraktet toåringen til sykehuset i Skien.

– Jeg har fått skryt for det i ettertid. Jo raskere man reagerer, jo mindre rekker giften å spre seg, forteller hun.

Da de kom til sykehuset var symptomene få, og legene trodde med en gang det var et tørt bitt.

– Men så begynte hun å hovne opp og bli dårlig, så de sendte henne til intensiven i hui og hast, forteller moren.

Datteren var innlagt på sykehuset i tre netter, før hun frisk og rask kunne vende hjem igjen.

– Alt er bra nå, og hun har kun litt misfarging rundt bittet. Nå foreslår jeg gummistøvler når hun skal ut og leke. Det setter en skikkelig støkk, sier Larsen.

Ifølge Folkehelseinstituttet finnes det tiltak man kan gjøre for å holde Huggormen borte fra boligen, som for eksempel å fjerne busker, kratt, høyt gress og steingjerder som er i umiddelbar nærhet til boligen.

Ute i naturen forekommer som regel i solvarme lier og bakker, men holder også til på lyngheier, myrer og i åpen skog og eng. I Norge er den mest aktiv om dagen.