Støre om ny nestlederkandidat: - Fin utvikling i Aps ledelse

NARVIK (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Bjørnar Skjæran vil gi partiet en viktig stemme fra Nord-Norge, og avviser at han skal inn for å løse et problem. - En stor tillitserklæring, sier Skjæran.

– Nå får vi en innstilling fra valgkomiteen som jeg synes er en stor tillitserklæring, så landsmøtet i år blir ekstra spennende. Viktig for meg ikke å forskuttere resultatet, sier Skjæran til VG.

Som VG meldte i går, ligger fylkeslederen i Nordland Ap an til å bli ny nestleder i partiet. Tirsdag formiddag bekreftet Arbeiderpartiet innstillingen.

– Å bygge mer verdier basert på de ressursene vi har en noe av det viktigste for meg. Politikken regjeringen fører skjerper konfliktlinjene seg mellom by og land - Ap har en viktig rolle i den situasjonen nå, sier han.

– Tydelig stemme

Sammen med partileder Jonas Gahr Støre møter han VG i fullt skiutstyr nedenfor Narvikfjellet skisenter. Gondolen går til toppen av Fagernesfjellet, det man kan se utover hele Narvik og Ofotfjorden.

– Jeg synes valgkomiteen har gjort et godt valg. Bjørnar har en erfaring fra politikk og fra arbeidsliv der han har vært både i jordbruk og selvstendig næringsdrivende, og en erfaring fra lokalpolitikk som stemmer veldig godt med det Arbeiderpartiet er. Han kommer til å gi ledelsen i Ap en tydelig stemme fra Nord-Norge, og en som kjenner betydningen av nært samarbeid mellom by og bygd, sier Støre til VG.

– I den tiden vi lever i nå hvor mange utenfor sentrale strøk opplever seg oversett og ikke hørt, så er det en fin utvikling i Aps ledelse at den stemmen kommer mer

med, sier han.

Ga støtte til valgkomiteen

Det har vært en diskusjon om partiet skal ha inn en ny nestleder etter at Trond Giske trakk seg etter varsler om seksuell trakassering i januar i fjor.

– Er det nødvendig med en person til i partiledelsen nå?

– Slik jeg ser det nå er det en mulighet partiet har. Dette er ikke for å løse et problem, dette er for å bruke en mulighet med å gi et viktig verv til en erfaren partimann som også har erfaring fra nærings- og arbeidsliv utenfor de store sentra, som jeg mener kler Ap godt.

– Men har han potensiale til å bli ny partileder?

– Nå har valgkomiteen innstilt på dagens ledelse, og en ny nestleder. Det er det landsmøtet skal ta stilling til.

– Noe av kritikken har gått på at han er en ukjent eldre mann som ikke har så mye potensiale til å bli ny leder?

– Det stiller jeg meg veldig uforstående til, fordi dette er en som kan partiet godt, men som bringer inn en erfaring fra de delene av partiet som bør få en tydeligere stemme. Jeg synes valgkomiteen har gjort et spennende valg, som jeg selv kan leve godt med, og som jeg selv har uttalt meg positivt om i mine samtaler med valgkomiteen.

Oljedebatt

I likhet med Støre har Skjæran engasjement for nordområdene.

– Der har Bjørnar Skjæran og jeg hatt nær kontakt i mange år. Så min interesse for nordområdene både når det gjelder utvikling av industri, næringsliv, men også det strategiske og sikkerhetspolitiske - der har han en tydelig røst.

Støre peker også på at han er engasjert i oljespørsmålet, som ligger an til å bli en stor sak på partiets landsmøte om noen uker.

– Han kommer fra Nordland og er en tydelig industrirøst. Det er også det fylket som skal balansere mellom industriutvikling, energiutvikling, og å ta vare på andre næringer. Så han kan den balansen godt.

VG kommer tilbake med mer