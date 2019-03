VARAORDFØRER: Jørgen Kristiansen i Kristiansand KrF. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Her stemmer fortsatt over 12 prosent på KrF - men småpartiene tar innpå

Velgerne strømmer til småpartiene både lengst til høyre og lengst til venstre. Men KrF redder høyresiden i den blå bastionen Kristiansand.

– Småpartiene blomstrer litt. Det gjelder Rødt, som ikke er et typisk sørlandsparti, og MDG og SV. Demokratene får på den andre siden en brukbar notering, sier Thore Gard Olaussen i Respons Analyse til VG.

– Veldig mange partier i Kristiansand blir tydeligvis representert. Det blir en morsom gruppe.

En fersk meningsmåling Respons Analyse har gjort for VG og Fædrelandsvennen, viser at venstresiden styrker seg på grunn av småpartiene i sørlandskommunen, selv om arbeiderpartiet går litt ned etter kommunevalget i 2015.

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 4. – 6. mars 2019. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Antall intervjuer: 602 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2.5 – 4 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Vis mer vg-expand-down

SV mer enn dobler oppslutningen og er det eneste partiet som gjør det signifikant bedre på målingen enn ved forrige valg. Men høyresiden har fortsatt overtaket:

– Høyre og Ap er omtrent like store - men høyre har noen partier rundt seg som redder dem litt. KrF er nøkkelen her for fortsatt borgerlig makt i Kristiansand.

– KrF opp av dvalen

I VGs nasjonale måling i februar, fikk KrF 3,8 prosent oppslutning. Men i Kristiansand, får de 12,8 prosent.

– KrF er vel er det partiet som har skjevest fordeling landet over, og er veldig konsentrert på sør- og vestlandet. Det positive for KrF er at de beholder noen av kjerneområdene, særlig Kristiansand, selv om det har vært litt opp og ned der også.

For selv om KrF gjør det dårligere på målingen enn ved forrige valg, har de gjort det dårligere på Respons Analyses målinger i januar og august i fjor.

– På Sørlandet ser det tydeligvis ut til at KrF har klart å komme opp av dvalen. Dette har jo vært KrF sine sterkeste kjerneområder, og jeg tror partiet har valgt den retningen som velgere derfra har vært mest tilhengere av, sier Olaussen.

Ikke bekymret for å bli regionale

Varaordfører Jørgen Kristiansen for KrF i Kristiansand er fornøyd med målingen.

– Det er der vi bør ligge i Kristiansand, sier han.

Han påpeker samtidig at det er noen bydeler der KrF har svært stor oppslutning, og at det ofte gjør at partiet kommer bedre ut i valg enn på meningsmålinger. Han tror KrF vil fortsette å sikre borgerlig makt i sørlandsbyen.

– Det er jo helt åpenbart at det at KrF har gått inn i regjering har falt i god jord hos velgerne til KrF i Kristiansand, sier han.

Også KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som har blitt spurt om å bli ny KrF-leder, er fornøyd.

– Dette er jo en måling som i hvert fall går rett vei, så er jeg glad for at vi har et så høyt nivå i Kristiansand. Så har vi ambisjoner om å komme videre opp mot valget.

STATSRÅD: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Frode Hansen

– Bekymrer du deg for om KrF blir et regionalt parti?

– Nei, det gjør jeg ikke. Vi har en klar ambisjon om å vokse videre, og å vokse i hele landet.

– Men det går ikke like bra for dere over hele landet?

– Nei, men samtidig har det ligget stabilt det siste halvåret. Nå skal vi mobilisere – Det er seks måneder igjen til valget, og vi har fått gode gjennomslag på distrikt og på fattigdomsbekjempelse. Vi skal stå på for å få enda bedre resultater i hele landet, sier han, og understreker at det tar tid å bygge partiet opp igjen etter den vanskelige veivalg-prosessen.

Dødt løp mellom de største

Høyre vokser etter kommunevalget i 2015, og ligger også an til å gjøre et veldig godt valg i Stavanger. Men på Respons Analyses meningsmåling i august i fjor, så det ut til at det kunne gå enda bedre.

– Da var de høyere oppe med 29,7 prosent. Så det er tydelig at Høyre sliter litt mer i denne byen enn de gjør i Stavanger, sier Olaussen.

Arbeiderpartiet går på på sin side ned på målingen fra valgresultatet i 2015, og blir såvidt mindre enn Høyre i Kristiansand. Forskjellen er for liten til at det er statistisk signifikant. Men Ap har tidligere ligget enda lavere.

– De går litt opp etter målingen på 23,5 prosent i august, men da var de vel på et lavmål flere steder.