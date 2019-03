TO DØDE: En 18-åring er tiltalt for drapene som skjedde i Trondheim sentrum i fjor høst. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Dobbeltdrapstiltalt (18) skal ha fortalt venner at han ikke følte seg stabil

TRONDHEIM (VG) Før den drapstiltalte flyttet til Trondheim, sa han til venner at han tenkte rart og at han ikke følte seg normal, ifølge egen forklaring til politiet.

Publisert: 18.03.19 16:37







Mandag startet rettssaken der en 18 år gammel afghaner står tiltalt for drapene på Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) i Trondheim i september i fjor. Han er også tiltalt for drapsforsøk på en 18-åring som klarte å rømme fra leiligheten de befant seg i.

De fire involverte kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.

Den tiltalte har erkjent straffskyld, men sier han ikke har noen minner fra drapene.

– Jeg husker ingenting av den saken, hva som har skjedd og hva som ikke har skjedd, sier 18-åringen i retten.

Ifølge sakkyndige har den tiltalte diagnosen paranoid schizofreni. Påtalemyndigheten mener han var psykotisk i gjerningsøyeblikket og vil derfor legge ned påstand om overføring til tvunget psykisk helsevern.

Hammer og kniv

Den tiltalte forklarer seg med spak stemme på morsmålet sitt, pashto. Han stirrer ned i bordet eller gulvet foran seg. Tidvis støtter han hodet i hendene, eller holder armen foran øynene.

Aktor Kaia Strandjord spør ham om hva han husker fra drapsdagen

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg husker ingenting, sier tiltalte vi en tolk.

18-åringen flyttet inn sammen med Nasratullah Hashimi 10. august i fjor. 17. september hadde Hashimi besøk av Reza Alizada og den tredje fornærmede.

les også Kameraten om drapsofferet: – Han var en snill gutt

Den tiltalte har i avhør forklart at han tok seg en røyk, at han var på do, men at han ikke husker hva som skjedde etterpå. Ifølge tiltalen slo 18-åringen Alizada og Hashimi i hodet med en hammer, i tillegg til å stikke dem gjentatte ganger med kniv i brystet.

DRAPSVÅPEN: Denne kniven ble beslaglagt da den tltalte ble pågrepet på sentralstasjonen i Trondheim 17. september i fjor. Foto: Politiet

Den tiltalte har forklart at det første han husker etterpå, er at han falt, at han ble redd og at han gikk ut av leiligheten.

– Når jeg tenkte på hvorfor jeg hadde gjort noe slikt, gikk tankene rundt i hodet mitt, og jeg bestemte meg for at jeg ikke ville leve lenger, har han sagt i avhør.

18-åringen ble pågrepet på sentralstasjonen i Trondheim kort tid etterpå.

Begynte for ett år siden

Tiltalte kom til Norge i 2015. Han hadde bodd i seks asylmottak før han kom til Trondheim i august i fjor.

I retten sier han at han begynte å føle seg dårlig da han bodde i Porsgrunn, for omtrent ett år siden.

– Men det er i Lyngdal dette første gang blir uttalt, sier aktor Kaia Strandjord til VG.

I retten blir den tiltalte bedt om å forklare hvordan han hadde det i Lyngdal, der han bodde fra desember 2017 til august 2018. Han forteller at han i starten hadde det bra, at han trente og spiste sammen med venner. Men etter hvert ble vennene lei av ham, sier den tiltalte. Han fikk stygge SMSer og fikk stygge kommentarer.

– Jeg har tenkt mye på hvorfor mine venner ble lei av meg.

– På den tiden fikk jeg beskjed om at min mor og bror også er døde i Afghanistan. Det forverret situasjonen min enda mer, sier 18-åringen, som hadde mistet broren og faren før han reiste fra landet.

– Føler meg ikke stabil

Han bekrefter at han på et tidspunkt ble hentet av ambulanse, men klarer ikke å redegjøre om hvorfor.

Aktor spør om han snakket med venner om hvordan han hadde det i Lyngdal. I politiavhør har han forklart at han sa følgende til venner den siste tiden:

– Jeg føler meg veldig rar, jeg tenker veldig rart, jeg føler meg ikke stabil og normal, referer aktor fra politiavhøret.

les også Naboen hjalp offeret og viste politiet hvor de skulle finne flere skadede

På spørsmål fra VG om man visste at den tiltalte var syk da han kom til Trondheim, svarer Strandjord:

– Ansatte har visst at han har det vanskelig, men sykdommen ble avdekket under etterforskningen.

Ifølge Strandjord har de sakkyndige ikke uttalt seg om når han ble paranoid schizofren.

Det er satt av åtte dager til rettssaken. Venner og ansatte på asylmottak er blant dem som skal vitne.