Politiet ber ungdommer melde seg etter Julius-forgiftning

Fem ungdommer og en mann har blitt observert i det aktuelle området rundt tiden da Julius ble forsøkt forgiftet i Dyreparken i Kristiansand.

Publisert: 07.03.19 13:11 Oppdatert: 07.03.19 13:38







Politiet ber nå disse melde seg.

Gruppen av ungdommer som har blitt observert skal være i aldersgruppen 15–19 år, bestå av både gutter og jenter og ha snakket Aust-Agder-dialekt. Mannen er antakelig mellom 45 og 60 år og ble observert alene rundt samme tid.

– Vi ønsker å komme i kontakt med flere vitner som var tilstede i området ca. kl. 11.10-11.40, torsdag 21. februar, sier etterforskningsleder Petter Sandell i en pressemelding fra Agder politidistrikt.

– Vi har mottatt flere tips og jobber med disse og for øvrig i samarbeid med Dyreparken. Vi har mottatt spor som undersøkes av krimteknisk, skriver etterforskningslederen i en e-post til VG.

Han ønsker ikke å gå ut med mer informasjon rundt etterforskningen.

HAR FORTSATT SÅR: Julius fotografert tirsdag 5. mars. Torsdag har han fortsatt sår på armen, opplyser Dyreparken til VG. Foto: NTB Scanpix

– Julius har det bra

Området der det ble kastet inn gjenstander til sjimpansene, er fra publikumsområdet som grenser til sjimpansenes inneområde i Apejungelen i Dyreparken. Der er det to forskjellige utstikkere for publikum, med beplantning i midten.

– Vi kan bekrefte at det er kommet tips i saken – noen til politiet og noen direkte til oss, sier kommunikasjonsdirektør ved Dyreparken i Kristiansand Anniken B. Schjøtt til VG.

– Har tipsene ledet til noe?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Hva slags type stoff ble det funnet spor av i blodet til Julius?

– Det kan vi heller ikke gå ut med, sier Schjøtt.

Hun opplyser imidlertid om at det går bra med Julius og at han er tilbake som sjef for flokken – til tross for at han fortsatt har sår på armen.