TROVERDIGHETSKAMP: Påtalemyndigheten mener 38-åringens forklaring om et påstått intimt forhold til Marie-Louise Bendiktsen ikke er troverdig. I dag grillet aktor Torstein Lindquister ham med detaljerte spørsmål om hvordan denne kontakten foregikk. Foto: Terje Mortensen

Aktor grillet tiltalte om det påståtte intime forholdet

TROMSØ (VG) Påtalemyndigheten mener forklaringen til den drapstiltalte 38-åringen om et påstått intimt forhold ikke er troverdig. I dag ble han grillet om en kakeboks, hva slags klær han hadde på seg og detaljer om det påståtte forholdet.

Publisert: 14.03.19 10:55 Oppdatert: 14.03.19 11:18







Den 38 år gamle srilankiske mannen skal ifølge tiltalen ha voldtatt og drept Marie Louise Bendiktsen i juli 1998 i Sjøvegan i Troms. Han skal deretter ha satt fyr på huset hennes for å skjule spor.

Han påstår seg derimot uskyldig, og hevder at DNA-beviset som knytter ham til å stedet og kroppen til Bendiktsen, kan forklares med at de hadde innledet et kortvarig intimt forhold med den da over 40 år eldre kvinnen.

les også De løse trådene i Sjøvegan-drapet: Hårstrå-funn, fantomtegninger og Tyskland-spor

Han hevder de hadde slik kontakt dagen før 59-åringen ble funnet drept på det nedbrente soverommet.

– Oppkonstruert

Påtalemyndigheten mener det ikke er grunn til tro på tiltaltes forklaring om forholdet. De etterlatte betegner forklaringen som «hinsides enhver fornuft».

– Vi fester ikke lit til hans forklaring i det hele tatt. Det er en veldig stor aldersforskjell mellom dem og vi vil høre beskrivelser av hvordan Bendiktsen var som person. Hun hadde sine plager. Vi mener å kunne føre bevis for at Bendiktsen ikke var slik tiltalte forklarer og at dette er en oppkonstruert forklaring, sier Lindquister til VG.

les også Påtalemyndigheten: Slik ble 38-åringen avslørt som drapsmann

– Har dere andre bevis enn DNA-beviset som knytter ham til åstedet og drapet?

– Legen til Bendiktsen, venninner, datteren og kolleger kommer som vitner. Vi mener også at vi kan imøtegå tiltaltes forklaring. Det blir en øvelse i å vurdere hans troverdighet, sier Lindquister.

Påtalemyndigheten mener det som vil komme frem under rettssaken, vil svekke tiltaltes troverdighet.

– Vi mener det ikke er grunnlag for å legge hans forklaring til grunn og da kan ikke DNA-beviset ha kommet til på annen måte enn at dette var en voldtekt, sier aktor Lindquister.

NEDBRENT: Huset hvor Marie-Louise Bendiktsen ble funnet var nærmest helt nedbrent. Foto: Arnljot Bringedal

Spørsmål etter spørsmål

Tiltalte har gitt en detaljert forklaring om det påståtte intime forholdet og hans påståtte kontakt med Bendiktsen i tiden før hun ble funnet drept. I dag brukte aktor tid på å grille ham om enkeltelementer i forklaringen.

Tiltalte har blant annet forklart at Bendiktsen kom til ham med kaker en dag sommeren 1998.

– Hvordan så kakeboksen ut? spurte aktor.

– En sånn iskremboks.

– Hvordan så kakene ut?

– Det husker jeg ikke.

– Du spiste kakene. Hva gjorde du med boksen?

– Den ble hos meg inntil jeg returnerte den til henne.

FORSVARER OG AKTOR: Alexander Greaker forsvarer tiltalte sammen med Daniel Storrvik. Her er Greaker i samtaler med aktor Torstein Lindquister. Foto: Terje Mortensen

– Hvordan inviterte hun deg inn?

– Jeg mener at det var ute på gaten, da vi møttes der.

– Når var det?

– Det var siste gang jeg traff henne.

– Hvor lenge hadde du hatt kakeboksen hjemme hos deg da?

– Fra hun kom med den, til jeg leverte den tilbake, svarte tiltalte, før forsvarer Alexander Greaker brøt inn:

– Han har svart på spørsmålet tre ganger. Han sier han ikke husker det.

– Jeg har også oppfattet det på den måten, sa dommeren.

Tiltalte har fått en rekke andre konkrete og detaljerte spørsmål: Hvordan det så ut inne i huset, hvilke klær han og Bendiktsen hadde på seg og videre konkrete spørsmål om det påståtte intime forholdet og hvordan denne kontakten foregikk.

les også Tiltalte om påstått intimt forhold med drapsoffer: – Vi kom hverandre nær

Fortalte om forholdet

Tiltalte hevder også at han fortalte en annen kvinne om det påståtte forholdet. Aktor lurte på hvordan hun reagerte på informasjonen.

– Du fortalte om dette ikke lang tid etter at Bendiktsen var drept. Reagerte hun ikke på det?

– Hun har ikke forstått riktig hva jeg forklarte.

– Ikke forstått?

– Det er det jeg tenker.

– Hun må vel ha forstått hva du sa til henne?

– Ja, men hun har forklart seg til politiet og da har hun sagt at jeg ikke fortalte henne om dette, så da kan hun ikke ha forstått.

TILTALT: 38-åringen forklarer seg i disse dager i Nord-Troms tingrett om drapssaken mot ham. Foto: Privat

Troverdighetskamp

Selv om det er funnet DNA-bevis i saken, blir det helt avgjørende for dommens utfall om dommerne vurderer tiltaltes forklaring som troverdig eller ei.

Forklaringen om det påståtte forholdet var helt ny informasjon for politiet da 38-åringen ble pågrepet på Oslo Lufthavn i fjor sommer.

I vitneavhør i 1998 fortalte ikke mannen om det intime forholdet, selv om han skal ha hørt at offeret var blitt voldtatt.

– Hvis jeg hadde fortalt at jeg hadde vært der, måtte jeg fortelle om det intime forholdet. Politiet snakket om voldtekt, og jeg hadde jo ikke noe med det å gjøre, sa tiltalte i går.

– Var du redd for at du skulle bli mistenkt, hvis du fortalte, spurte aktor i dag.

– Jeg var ikke redd for noe, det var grunnen til at jeg avga prøven, svarte tiltalte.