Omfattende menneskehandel- og halliksak i Bergen henlagt

Publisert: 08.08.18 10:38

Politiet har ikke funnet tilstrekkelig bevis for at flere rumenere i Bergen var involvert i menneskehandel og sexsalg. Nå blir saken henlagt.

– Saken kommer til å bli lagt bort på grunn av manglende bevis, opplyser påtaleleder Sylvia Myklebust for organisert kriminalitet ved Vest politidistrikt til NRK .

Det skjer et halvt år etter at elleve rumenere ble pågrepet i en storaksjon to steder i Bergen og på Askøy. Fire av dem ble fremstilt for varetektsfengsling, men politiet fikk ikke domstolenes medhold i sin begjæring . Blant personene politiet mente var sentrale, var jentas besteforeldre og tante.

Politiet mistenkte gruppen for å ha brakt en 16 år gammel jente til Norge for å selge sex , men har siden aksjonen i februar ikke klart å underbygge mistanken med beviser.

Det er under etterforskningen hverken funnet tilstrekkelig bevis for menneskehandel eller hallikvirksomhet, bekrefter Myklebust.