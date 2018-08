Bjørn Arild Langes har anket varetektsfengslingen av hans klient til høyesterett. Her er han avbildet i et tidligere fengslingsmøte sammen med politiadvokat Thomas Rye-Holmboe. Langenes er forsvarer til en av de to Tromsø-advokatene som er siktet i Nord-Norges største narkotikasak. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Politiet tror rekordbeslag med amfetamin skulle selges i Nord-Norge

Publisert: 13.08.18 19:01

Politiet tror 66 kilo amfetamin som ble beslaglagt i 2017 skulle selges i Nord-Norge, og at nettverket bak tidenes beslag i Nord-Norge har innført mer narkotika.

To utenlandske fettere, to Tromsø-advokater og en tredje Tromsø-mann står siktet for å ha importert 66 kilo amfetamin til Tromsø. VG kjenner til at begge de siktede advokatene har hatt et klientforhold til den tredje medtiltalte nordmannen, en av advokatene har ham også som venn på Facebook.

– Flere av de involverte kjenner hverandre. Politiet har interesse av de straffbare elementene som knytter aktørene sammen, skriver Yngve Myrvoll, leder for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt til VG.

– De fem som er siktet og fengslet i saken har ulike roller – både når det gjelder alvorlighetsgrad og knytting til hele eller deler av det nevnte partiet med narkotika. Dette er et sentralt etterforskningstema, skriver Yngve Myrvoll.

Leter etter mottaksapparatet

– Vi mener også at det er kommet mer narkotika til Tromsø via dette nettverket. Den totale mengden narkotika gjør denne saken spesiell. Vi mener dette svært store amfetaminpartiet skulle selges i Nord-Norge, skriver Myrvoll.

Han holder kortene tett til brystet.

– Vi er inne i en fase av etterforskningen hvor materiale skal analyseres og konfronterende avhør om detaljer i saken pågår. Dette gjør at vi ikke kan gå ut med informasjon av slik karakter til offentligheten før det er behandlet igjennom etterforskningen, sier Myrvoll.

Politiet tror nettverket har konsentrert seg om å selge kun amfetamin, og Troms politidistrikt samarbeider med andre politidistrikt i saken.

– Etterforskningen så langt peker ut Tromsø og andre deler av Nord-Norge som nedslagsfelt. Omsetning av en slik mengde narkotika vil kreve et betydelig distribusjonsapparat. Dette er et tema i den pågående etterforskningen, sier Myrvoll.

Anker til høyesterett

Bjørn Arild Langes er forsvarer for den ene advokaten som er siktet i saken. Han anket mandag avgjørelsen om videre varetektsfengsling av sin klient til Høyesterett. I forrige uke fikk han ikke medhold fra Hålogaland lagmannsrett om at vilkårene for videre fengsling ikke er til stede.

– Jeg mener mistankegrunnlaget mot min klient ikke er sterkt. Han nekter kjennskap til saken og mener da at han ikke har noen rolle i saken, sier Langenes.

Den andre advokaten som er siktet i saken har nå avviklet sin advokatvirksomhet. Hans forsvarer Fredrik Schøne Brodwall ønsket ikke å kommentere saken, da hans klient ble varetektsfengslet for fire nye uker i begynnelsen av august.

Det er ikke første gang Tromsø-politiet har pågrepet og siktet en advokat for å angivelig ha bidratt til å hjelpe et narkotikanettverk. 2008 siktet politiet en annen advokat som ikke har noe med denne saken å gjøre, for å blant annet ha varslet et Hells Angels-medlem om pågående etterforskning.

Den gang greide ikke politiet å bevise advokatens skyld, og han fikk senere over fire millioner kroner i erstatning.