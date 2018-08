EKSPLOSJON: To vogntog sto i full fyr i Lier, ikke langt fra E18. Foto: Vegard M. Aass / Presse 3.0

Eksplosjon i vogntog som stod i brann

To vogntog stod sent torsdag kveld i full fyr i Lier i Buskerud.

Operasjonsleder Christian Gulli i Sør-Øst politidistrikt opplyste til VG at det brant i to vogntog utenfor et industrilokale like før midnatt.

Eksplosjon

– Det har vært en eksplosjon i et av vogntogene, sa han.

Brannvesenet holdt på med slukningsarbeid frem til ca 01.00. Da ble det meldt at brannen var slukket.

Brannen skal ikke ha spredd seg til bygningene i nærheten.

– Så vidt vi vet har det ikke vært personer i nærheten av brannen, sa Gulli til VG.

Han la til at det er for tidlig å si noe om årsaken til eksplosjonen og brannen i vogntogene.

Kjøretøyene sto parkert utenfor blomsterbutikken Mester Grønns hovedkontor, som ligger noen hundre meter fra kjøpesenteret Liertoppen ved E18.