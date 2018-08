UØNSKET: Den profilerte politilederen har jobbet i Oslo i en årrekke, men ble suspendert i januar i år da han ble siktet i en straffesak. Nå kjemper han mot arbeidsgiveren for å beholde jobben. Foto: NTB/SCANPIX

Vil sparke politileder i Oslo

INNENRIKS 2018-08-24T16:50:38Z

I vinter ble den profilerte politilederen i Oslo etterforsket for flere lovbrudd. Nå har han vedtatt et forelegg – men risikerer å miste jobben.

Publisert: 24.08.18 18:50 Oppdatert: 24.08.18 19:37

Det var i begynnelsen av januar i år at den profilerte politilederen ble pågrepet og siktet for en rekke lovbrudd, som ikke var knyttet til arbeidet hans i Oslo politidistrikt.

Politilederen nektet straffskyld for anklagene som ble rettet mot ham, men ble midlertidig suspendert fra stillingen i politiet – i påvente av resultatet i straffesaken.

Krangel om økonomi og beslag av våpen

Ifølge VGs opplysninger, var det et nært familiemedlem av politilederen som varslet politiet i begynnelsen av januar i år, etter en opphetet krangel om økonomi, dem imellom.

Da politiet kom til stedet ble politilederen pågrepet og innbrakt til arresten. I tillegg ble det gjennomført en ransaking, som blant annet endte med et beslag av et våpen som var uforsvarlig oppbevart, får VG opplyst.

– Etterforskningen er avsluttet. Han ble ilagt et forelegg som han har vedtatt. Saken er avgjort fra vår side, sier politiadvokat Kristine Kiær i Øst politidistrikt til VG.

Klaget på sparking

Ifølge politiadvokaten, gjaldt forelegget trusler og brudd på våpenloven.

– Han ble opprinnelig etterforsket for flere straffbare forhold, men disse fant ikke politiet grunnlag for å straffe ham for, sier Kiær.

Personalsaken mot politilederen i Oslo-politiet er imidlertid ikke avsluttet. Ansettelsesrådet har besluttet at han skal avskjediges, en avgjørelse han nå har klaget inn til Politidirektoratet (POD).

– Saken pågår fremdeles, og jeg ønsker derfor ikke å kommentere noe før den er ferdig behandlet, sier HR-sjef Anne-Cecilie Kran ved Oslo politidistrikt til VG.

VG har vært i kontakt med politilederens advokat, men vedkommende ønsker ikke å kommentere saken. Det vil heller ikke leder Kristin Aga i Oslo politiforening.

Det er ventet at POD skal behandle personalsaken i løpet av september, ifølge VGs opplysninger.

POD har ikke hatt anledning til å besvare VGs spørsmål denne uken.