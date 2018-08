REFSER STØRE: Høyre-representant Henrik Asheim (til venstre), mener Ap-leder Jonas Gahr Støre bidrar til kaos for regionreformen. Foto: Cicilie S. Andersen

Høyre-Topp: Støre har satt hele regionreformen på spill

INNENRIKS 2018-08-24T17:05:15Z

I Akershus er det nå flertall for å skrote stor-regionen Viken dersom Finnmark slipper sammenslåing. Henrik Asheim (H) mener det er Ap-lederens fortjeneste.

– Støre tok feil. Han avviste at å bøye av for presset fra Finnmark ville skape problemer for andre sammenslåinger. Dagen etter går hans egne lokalpolitikere ut og motbeviser ham ved å kreve stans i opprettelsen av Viken, sier Asheim, som mener det «neppe er tilfeldig».

Prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark er fastlåst. Sp har varslet forslag i Stortinget om å skrote sammenslåingen , et forslag Ap og de andre rødgrønne støtter.

Får Finnmark slippe, vil Frp, Ap, SV, Sp og MDG i Akershus kreve omkamp om stor-regionen Viken.

Viken vil bestå av Østfold, Akershus og Buskerud, strekke seg rundt Oslofjorden, og huse 1,2 millioner innbyggere. Sp på Stortinget vil skrote Viken, og Rødt vil fremme forslag på Stortinget om å stoppe alle tvangssammenslåingene av fylker.

– Oppfører seg ikke som et styringsparti

Asheim, som er innvalgt på Stortinget for Akershus, sier at å la Finnmark slippe sammenslåing vil gjøre at Finnmark blir lite for de nye oppgavene regionene skal få. Oppgavene legges frem den 15. oktober.

– Oppgavene avgjøres av hvor lite er det minste fylket er - da er spørsmålet hva slags oppgaver man kan flytte over, sier han.

– For det andre bidrar Ap-lederen til forvirring der ute. Man kan ikke si at et fylke skal få protestere seg ut av en nasjonal reform bare de lager nok bråk. Det setter i spill alle reformene, og skaper kaos.

Han avviser kritikk rettet mot at oppgavene til de nye regionene kommer etter at geografien allerede er avgjort.

– Når man først skal tegne kartet vet man hvor mange innbyggere det er snakk om, og da kan man fordele oppgaver, sier han.

– Ap var imot reformen, men man må respektere et demokratisk fattet vedtak. De oppfører seg ikke som et styringsparti.

Støre: Regjeringens skyld

– Asheims utspill bekrefter bare at Høyre har mistet styringen på en reform som er dårlig utredet, gjennomført med bruk av tvang og der man har tatt tingene i gal rekkefølge med å vedta struktur før innholdet er klart, svarer Støre på kritikken fra Asheim.

Han skriver i en SMS at Ap forholder seg til Stortingets vedtak, selv om de har stemt imot.

– Det er ikke vi som har satt reformen på vent, det er Monica Mæland. Når hun denne uken ga Finnmark skylden for at det hele ikke blir noe av, så sier vi fra at det er en urimelig ansvarsfraskrivelse.

Han skriver det ikke er overraskende at flere vil avvente Regjeringens neste skritt, og påpeker at Frp i Viken vil avvente nyansettelser til Stortinget er kommet sammen.

– Usikkerhteen som er skapt må regjeirngen og stortingsflertallet ta ansvaret for.

– Likebehandling

En av de som maner til omkamp om Viken hvis Finnmark slipper sammenslåing, er Frps gruppeleder Vibeke Limi i Akershus. Akershus ville i utgangspunktet slå seg sammen med Oslo.

– Hvis det blir sånn at Finnmark slipper, må det være likebehandling. Det er et flertall for å bevare Akershus, og mange mener fortsatt dette er en uheldig løsning spesielt for Viken som blir et så stort fylke, sier hun.

Tonje Brenna, gruppeleder i Akershus Ap, sier Ap hele tiden har ment at det er frivillighet som må gjelde i sammenslåingene.

– Kommunalministeren har henvist til Stortinget og sagt at de må avklare om Finnmark skal få slippe, og dermed er Stortinget invitert til å avklare om det er frivillighet som skal gjelde, sier hun.

Delt Viken

Fylkesordfører Roger Rydberg for Ap i Buskerud mener i motsetning til sine kolleger i Akershus at hvis Finnmark får lov til å behandles spesielt, gjør det ikke i seg selv at Viken må skrinlegges. Men han vil ikke garantere for at han kan støtte Viken likevel:

– Hvis ikke Regjeringen og Stortinget vedtar og legger fram et forslag som langt på vei støtter seg til ekspertutvalgets innstilling om nye oppgaver, så har vi ikke noe mer å snakke om, sier han.

Han mener striden bunner ut i at prosessen har startet i feil ende, og at oppgavene burde ha kommet før geografien ble bestemt. Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i Østfold tenker i liknende baner:

– Det vil åpenbart bli storm i Viken om Finnmark slipper sammenslåing. Men det er Stortinget som har gjort vedtaket, og Stortinget har et ansvar for å gjennomføre nye vedtak, sier han.

Samtidig sparer han ikke på kritikken:

– Det er helt uakseptabelt hvis det skal dimensjonere oppgaver for oss andre om det ikke blir noe av Finnmark Troms. Vi gjennomfører ikke en sammenslåing av tre relativt store fylker bare for å gjøre det, det må ha en hensikt. Jeg synes hele regionreformen har manglet lederskap fra statens side.