Per Sandberg nekter å svare på hvorfor han ikke varslet om Iran-reisen

Publisert: 09.08.18 16:21 Oppdatert: 09.08.18 17:07

INNENRIKS 2018-08-09T14:21:55Z

MANDAL/OSLO (VG) Per Sandberg sier han hadde gode grunner til ikke å informere statsminister Erna Solberg (H) før han reiste til Iran i juli.

Nå angrer fiskeriministeren fra Frp. Det gikk to dager fra Sandberg ankom Iran 22,juli, til han varslet Statsministerens kontor.

– Jeg angrer selvfølgelig, og det har jeg beklaget, på at jeg ikke varslet. Og at jeg tok med meg telefonen har jeg beklaget. Og så skal jeg ikke gå inn på hvilke vurderinger jeg gjorde fordi jeg valgte å ikke varsle. Og at jeg valgte å ta med mobiltelefonen, sier Sandberg.

– Var det spesifikke grunner til at du ikke varslet?

– Det var det, svarer Sandberg.

Ifølge VGs opplysninger har fiskeriminister Per Sandberg allerede gjennomført en sikkerhetssamtale med PST. Samtalen skal ha funnet sted tidligere denne uken. Men Sandberg selv vil ikke bekrefte noe møte:

– Mine møter og brifer med PST kommenterer jeg ikke, sier Sandberg torsdag ettermiddag, under et besøk på Skalldyrfestivalen i Mandal.

På videre spørsmål om hvilke grunner Sandberg hadde for å la være å varsle statsministeren, forlot Sandberg gruppen av journalister, som på forhånd hadde fått beskjed om at de bare fikk stille ett spørsmål hver.

Per Sandberg har tidligere erkjent at han brøt to sikkerhetsregler da han uanmeldt dro på ferie til Iran med regjeringstelefonen – potensielt full av sensitiv informasjon, og uten å varsle Statsministerens kontor.

Kjæreste-ferie

Han reiste sammen med sin nye kjæreste, Bahareh Letnes (28), en norsk statsborger født i Iran som opprinnelig kom til Norge som flyktning, men som senere har fått utstedt iransk pass.

Under det korte møtet med pressen i Mandal spurte VG om noen myndighet hadde advart Sandberg mot et kjærlighetsforhold med en kvinne med iransk bakgrunn:

– Det kommenterer jeg selvfølgelig ikke, sier Sandberg.

– Hva er grunnen til at du ikke ønsker å svare på det?

– Det er et ubegrunnet spørsmål, og derfor er det ikke noe grunnlag for å svare på det heller.

– Er det ubegrunnet når du skriver i et brev til Stortinget at du på grunn av spørsmål rundt det forholdet føler nødvendigheten av å be om et møte med PST?

– Nei, men når noen spekulere i at mitt valg av kjæreste blir et tema, da er vi inn på en annen diskusjon, svarer Sandberg.

– Hadde du med deg mobiltelefonen til Russland? spør pressen.

- Nei, svarer Sandberg.

– Dette er ingen trygg jobb

Han ble også spurt om han ser for seg at han fortsetter som statsråd:

– Ja, det er opp til statsministeren å hele tiden vurdere hvem som er statsråd. Og så langt registrerer jeg at både statsministeren og min partileder har full tillit til meg som fiskeriminister, svarte Sandberg.

– Og du har ingen planer om å slutte?

– Altså, det er alltid sånn når du er statsråd eller hva det måtte være, en vurdering. Dette er ingen trygg jobb.

– Angrer du på turen til Iran?

– Etterpåklokskap er den dårligste klokskapen man skal bruke, sa Per Sandberg.

Utfordres på sikkerheten

Sandberg har fått en klar korreks av statsminister Erna Solberg for rutinebrudd under turen til Iran. Det har ført til nye spørsmål fra opposisjonen på Stortinget til statnministeren.

Statsministerens kontor jobber denne uken på spreng, blant annet for å svare Stortinget om flere statsråder har begått samme feil som Sandberg:

Om sikkerhetsbruddet bare gjelder ham – eller om andre statsråder har tatt med jobbtelefonen til risikoland for etterretning som Iran, Kina og Russland.

Statsministeren har frist til mandag for å svare Stortinget.

En statsminister som allerede er i hardt vær for sikkerhet på grunn av Riksrevisjonens knallharde kritikk av sikring og norsk beredskap .

Et stort ubesvart spørsmål har vært når Per Sandberg fikk beskjed om at han ikke skulle tatt med jobbtelefonen – og hva han da gjorde med den.

Hvor og hvordan Sandberg oppbevarte telefonen, har han nektet å svare på .