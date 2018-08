FORSVARER: Øyvind Panzer Iversen forsvarte Molde-spilleren i tingretten. Foto: Ådne Husby Sandnes

Molde-spiller frifunnet i sovevoldtektssak

2018-08-20

Romsdal tingrett, med et flertall på to meddommere, har frifunnet Molde-spilleren som var tiltalt for sovevoldtekt. Han må derimot betale kvinnen 150.000 kroner i erstatning.

Publisert: 20.08.18 13:09 Oppdatert: 20.08.18 14:27

Aktor Ingrid Thorn Nordheim la ned påstand om fire års ubetinget fengsel for den voldtektstiltalte Molde-spilleren.

Tingretten har derimot frifunnet Molde-spilleren.

Rettens flertall, bestående av meddommerne, ville frikjenne, mens tingrettsdommer Ole Ingar Ødegård ville dømme Molde-spilleren.

– Vi anker denne avgjørelsen. Jeg synes vi hadde en sterk sak med gode beviser. Her har jeg fått støtte ifra fagdommeren, som mente det var utvilsomt at tiltalte hadde begått handlingen han var tiltalt for. Dette fikk han ikke meddommerne med seg på, som sier de ikke kan se bort ifra tiltaltes forklaring. Men meddommerne har i dommen ikke vurdert den øvrige bevisførselen, noe som etterlater en del spørsmål, sier Thorn Nordheim til VG.

Molde-spilleren må betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Beviskravet i erstatningssaker er lavere enn i straffesaker, og flertallet mener det er klar sannsynlighetsovervekt for at Molde-spilleren voldtok kvinnen, men de mener ikke det er bevist utover enhver rimelig tvil.

– Fortvilelse

Mette Ekroll Nyland, kvinnens bistandsadvokat, sier at tingrettsdommeren har fått med seg bevisførselen og truffet en avgjørelse på bakgrunn av denne.

Hun sier at kvinnen reagerer med fortvilelse på frifinnelsen.

– Fornærmede registrerer at hun ble trodd av alle dommerne, ved at de finner det klart mest sannsynlig at tiltalte har voldtatt henne. Nå må hun stå i dette et halvt års tid til, og det er utmattende for henne, sier Ekroll Nyland til VG.

Molde-spillerens forsvarer, Øyvind Panzer Iversen, har ikke besvart VGs henvendelser.

– Rimelig tvil

Det fremgår av dommen at det er ubestridt at spilleren hadde samleie med kvinnen på et nachspiel natt til 14. mai i fjor.

«Det springende punkt er om samleiet skjedde mens kvinnen sov og/eller på grunn av beruselsen var ute av stand til å motsette seg handlingen, eller om hun deltok aktivt i den seksuelle kontakten, slik spilleren har forklart» , står det i dommen.

Flertallet mener man ikke kan se bort ifra at hendelsesforløpet forløp seg slik som Molde-spilleren forklarte i retten.

Da mannen møtte i Romsdal tingrett tirsdag i forrige uke, nektet han straffskyld og hevdet at han og kvinnen hadde hatt et frivillig samleie på et nachspielet.

Molde-spilleren forklarte for retten at han forlot soverommet etter samleiet og gikk ut på nachspielet igjen.

Ifølge hans forklaring returnerte han til soverommet for å be henne om å forlate leiligheten, etter at alle hadde gått. Det var da kvinnen hevdet at han hadde voldtatt henne, noe han nektet for.

Flertallet mener det er rimelig tvil om hva som har skjedd. Selv om kvinnen var veldig beruset, mener flertallet at man ikke kan se bort fra kvinnen kan ha deltatt i samleiet slik Molde-spilleren forklarte og «i alle fall slik at han kan oppfattet at hun var med på den seksuelle kontakten mellom dem», står det i dommen.

– Kan ha misoppfattet situasjonen

Molde-spilleren forklarte at situasjonen inne på soverommet tidsmessig må deles i to: én del da han og kvinnen hadde sex, og en annen del da han vekket kvinnen.

Flertallet mener det er en mulighet for at kvinnen har misoppfattet situasjonen, og at hun på grunn av beruselsen ikke husket at hun frivillig hadde hatt sex etter at de to gikk inn på soverommet tidligere på natten.

– Ikke tvilsomt

Aktor Thorn Nordheim sa i retten at det er utvilsomt at tiltalte og den fornærmede kvinnen dro på nachspiel hos tiltalte rundt klokken to på natten 14. mai i fjor. Rundt klokken 04.56 våknet hun, og tok opp den første samtalen med tiltalte.

– Hun forteller at hun sovnet, og at det neste hun husker er en fremmed mann over seg i en fremmed seng. Hun reagerer på at hun har på seg ytterjakken og vesken på kryss over seg, men at hun er naken nedentil, sa aktor.

Tingrettsdommer Ødegård anser det ikke tvilsomt at Molde-spilleren hadde samleie med kvinnen mens hun sov, og at hun i kombinasjon med beruselse ikke var i stand til å motsette seg samleiet.

Dommeren viser blant annet til at kvinnen hadde sterke smerter i underlivet da hun våknet, og han finner ingen grunn til å betvile hennes forklaring om at hun våknet med klær oventil, blant annet veske, men at hun var naken nedentil.

Han mener det er helt usannsynlig at kvinnen var i stand til å flørte eller utvise en aktiv deltagelse i seksuell omgang, slik Molde-spilleren forklarte i retten. Her viser dommeren til at kvinnen klokken 04.00 på natten hadde mellom 1,6 og 2,2 i promille.

– Alvorlig og krevende

Molde Fotballklubb skriver i en pressemelding at de tar dommen til etterretning.

«Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, klubben og andre», står det i en kort pressemelding fra MFK.

Klubben skriver videre at den vil gi flere uttalelser senere. Først skal ledelsen og styret behandle saken, skriver NTB.

«Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å vurdere mulige utfall», skriver Molde.