GIKK AV: Per Sandberg på pressekonferanse i statens representasjonsbolig etter sin avgang som statsråd (fiskeriminister) mandag ettermiddag, sammen med statsminister Erna Solberg.

Statsministerens kontor leste i mediene at Sandberg hadde med jobbtelefon til Kina

INNENRIKS 2018-08-17T16:10:56Z

I et skriftlig svar til Stortinget gir statsminister Erna Solberg (H) flere detaljer om Sandberg-saken.

Publisert: 17.08.18 18:10 Oppdatert: 17.08.18 19:53

Mandag måtte Per Sandberg (Frp) gå av som fiskeriminister, blant annet fordi han brøt sikkerhetsretningslinjene da han i sommer tok med seg jobbtelefonen sin på en uanmeldt ferietur til Iran .

I et svar til Stortinget opplyste han senere at han i tillegg hadde hatt med seg jobbtelefonen under en reise til Kina.

Fredag skriver statsminister Erna Solberg (H) i et svar til Stortinget at Statsministerens kontor (SMK) gjennom mediene ble kjent med at han hadde med seg jobbtelefonen sin til Kina.

Informasjon stemte ikke

Ifølge brevet ble SMK den 8. juni gjort kjent med påstander om at Sandberg skulle ha brukt tjenestetelefonen på reise til Kina, og det ble derfor satt i gang undersøkelser.

I svaret viser statsministeren til tilbakemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet, og skriver videre:

– Fordi hensikten med å levere ut lånetelefonen var å unngå at tjenestetelefonen skulle bli brakt med til høyrisikoland, la departementet til grunn at fiskeriministeren ikke hadde tatt med seg tjenestetelefonen til Kina, skriver Solberg og fortsetter:

– Statsministerens kontor la til grunn at informasjonen som var mottatt om at han ikke hadde med seg tjenestetelefon, var riktig. Informasjonen viste seg i ettertid å ikke stemme.

Statsministeren skriver videre at hun den 1. august hadde den «første av en rekke samtaler med Per Sandberg». Heller ikke her får hun vite at Sandberg hadde med seg jobbtelefonen til Kina.

– Statsministerens kontor blir gjennom media, etter samtalen 1. august, kjent med at Per Sandberg likevel hadde hatt med seg tjenestetelefon, i tillegg til lånetelefon, på reise til Kina», skriver Solberg.

Det er Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Une Aina Bastholm som stilte statsministeren spørsmål knyttet til Sandberg-saken.

Ikke informert om deltagelse på feiring

I brevet kommer det også frem at Statsministerens kontor ikke var informert om Sandbergs deltagelse i feiringen av den islamske revolusjonsdagen på Akershus festning den 8. februar i år .

– Etter det vi har klart å bringe på det rene, hadde ikke Statsministerens kontor bekreftet informasjon om denne deltagelsen før den ble kjent gjennom mediene, skriver Solberg.

Sandberg var invitert av den iranske ambassaden og deltok offisielt som statsråd. Nasjonaldagen markerer seieren for den islamske revolusjonen i Iran som innførte et konservativt, islamsk regime i landet.

I svaret kommer det også frem at undersøkelsene til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) viser at det ikke er registrert forsøke på å logge seg inn i saksbehandlingssystemet mens Sandberg var på ferie i Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

PST tok hånd om telefon

Solberg skriver også at hun fikk varsel i juni om at Sandberg hadde innledet et forhold til en ansatt ved den iranske ambassaden i Norge.

«Det ble gjennomført møte med PST samme dag for å gjennomføre vurderinger. Den 18. juni tok også Per Sandberg kontakt med Statsministerens kontor for å orientere om sitt forhold», skriver hun.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tok hånd om Sandbergs telefon idet han kom tilbake til Norge, og de har den fortsatt for å undersøke om iranske myndigheter kan ha brutt seg inn i den. PST-sjef Benedicte Bjørnland har langt på vei avdramatisert de sikkerhetsmessige konsekvensene av at telefonen ble tatt med til Iran.

– Men meg bekjent er ikke dette en telefon som har vært bærer av sikkerhetsgradert informasjon. Så det som er grunnleggende nasjonale interesser, det har ikke befunnet seg på den telefonen, sier hun.

