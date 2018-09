ÅPEN: Marielle Frank mener det er viktig å snakke mer om ensomhet. Selv tok hun initiativ til en Facebook-gruppe for jenter som trenger venninner. Foto: Frode Hansen, VG

Følte seg alene i ny by – nå hjelper hun ensomme jenter med å få nettverk

Da Marielle kjente på følelsen av å være alene i en ny by, fikk hun en original idé. Resultatet har hjulpet flere ensomme jenter.

Nesten én av tre studenter føler seg ensomme, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, SHoT 2018 .

Over 50.000 studenter svarte på undersøkelsen, og svarene viser blant annet at 29 prosent opplever ensomhet «ofte» eller «svært ofte».

– Da kan man jo tenke seg hvordan det er for folk som flytter til en ny by bare for å jobbe, sier Marielle Frank.

28-åringen fra Trondheim, som selv flyttet til hovedstaden for å starte i ny jobb, vet godt hvor vanskelig det er å få venner uten å ha noen fadderordning eller et nettverk fra før.

Det bestemte hun seg for å gjøre noe med.

Startet en jentegruppe

– Det var litt tilfeldig. Du vet Jodel? Det var egentlig der det startet, sier Frank, og sikter til den Twitter-lignende appen, hvor alle kan skrive anonymt .

Appen har fått mye kritikk etter tilfeller med mobbing og trusler , men i Franks tilfelle var den starten på et stort vennenettverk.

– Jeg satt hjemme og kjedet meg en lørdagskveld, og spurte på Jodel om det var noen andre jenter som var i samme posisjon, som kanskje syntes det var litt vanskelig å bli kjent med folk når man ikke går på skole. Og da fikk jeg overraskende god respons, sier hun.

Hun bestemte seg for å invitere alle jentene som ønsket til å dra ut og ta en øl. På vei til puben opprettet hun også en Facebook-gruppe, slik at alle kunne se at det var en seriøs henvendelse.

I dag, to og et halvt år senere, er over 1100 jenter med i gruppen Hey girl! Oslo .

Tinder for venninner

Frank forklarer at meningen bak Facebook-gruppen er at den skal være en plattform hvor jenter kan møte andre jenter, slik at det blir enklere å få seg et vennenettverk. Hun ble inspirert av appen «Hey Vina», som fungerer som en slags Tinder, bare for venninner.

– Folk skriver innlegg hvor de uttrykker et ønske om å finne noen med samme interesser, også får man respons. Jeg ser at folk møtes og finner på ting, og det er ofte flere som møtes sammen. Det har vært alt fra kinokvelder til vors og bare «skravlekvelder», sier hun.

Selv har hun funnet en treningspartner gjennom gruppen.

– Jeg har ikke et like stort behov for gruppen selv lenger, men det er fint at den lever videre. Jeg ser at det er mange som har funnet hverandre der, og endt opp med å bli bestevenner. Det er fantastisk.

Etter suksessen har hun nylig opprettet lignende grupper for Bergen og Trondheim også.

«Vil du være vennen min?»

– Jeg anser meg selv som en oppegående person, men da jeg flyttet hit kjente jeg nesten ikke noen. Jeg er åpen og tør å ta kontakt med nye folk, men så var spørsmålet: Hvor skal man gjøre det? Det er nok ikke så enkelt som å bare gå ut på byen alene og spørre fremmede; «vil du være venn med meg?», sier Frank.

Hun har tro på at det er en holdningsendring i samfunnet som må til for at flere skal bli inkludert og slippe ensomheten.

– Det å være ensom er normalt, men veldig tabubelagt. Jo mer vi snakker om det og gjør folk bevisste på det, jo lettere blir det kanskje etter hvert.

Alle har behov for å bli sett og verdsatt

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, forteller at svært mange opplever ensomhet, noe som vekker bekymring.

Å føle seg ensom er nemlig en risikofaktor for utvikling av psykiske problemer og lidelser.

Gundersen forteller at det er fellesskap og tilhørighet som gjør at vi mennesker klarer oss.

– Opplevelsen av å tilhøre en flokk er nødvendig. Vi har alle behov for å bli sett og verdsatt, sier hun.

Gundersen støtter Frank i at åpenhet er veien å gå.

– Det kan være slik at frykten for å bli oppfattet annerledes gjør at vi later som alt er greit, selv om vi har det vondt. Da skaper vi bare avstand til andre. Mange føler seg annerledes og ensomme, og tror at det bare gjelder dem, sier hun.

– Men det å være åpen hjelper ofte i seg selv, og det hjelper omgivelsene til å forstå. Jo tidligere vi ber om hjelp, jo bedre blir resultatene.