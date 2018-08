GROV SAK: Politiet har tatt ut tiltalte og mener å ha bevis for grov mishandling og voldtekt. Bistandsadvokat, Trine Rjukan, forteller at offeret fortsatt sliter med ettervirkninger. Foto: Jarle Grivi Brenna

Politiet: Jente kidnappet, grovt mishandlet og voldtatt av rapper

INNENRIKS 2018-08-19T09:13:59Z

En tenåringsjente skal ha blitt utsatt for grov mishandling og voldtekt i et hus i Akershus, ifølge politiet. To menn og en kvinne er tiltalt, skriver TV2.

Publisert: 19.08.18 11:13 Oppdatert: 19.08.18 12:10

En jente, den gang i tenårene, skal ha blitt holdt fanget og utsatt for usedvanlig grov vold, mener politiet. Overgrepene skal ifølge tiltalen ha foregått i et døgn, i august 2016.

To menn og en kvinne i 20-årene er tiltalt i saken. Den antatte hovedmannen er en rapper fra Akershus, ifølge TV2 .

Sprøyteinjeksjoner

Politiet mener at de tiltalte slo jenta flere ganger med en metallgjenstand, at hun ble tatt kvelertak på og slått i ansiktet med knokejern og en flaske. Politiet mener videre at hun skal ha blitt stukket med en kniv eller et hageredskap i låret.

I tillegg skal de tre tiltalte ha injisert sprøyter med opiater og luft i jenta, ifølge tiltalen. Politiet mener jenta skal ha fått glødende sigaretter stumpet på kroppen og fått brukket en finger

Jenta skal også ha blitt voldtatt mens hun sov, eller var ute av stand til å gjøre motstand, ifølge tiltalen.

Sliter med ettervirkninger

De tre tiltalte er del av et rusmiljø og er kjenninger av politiet.

Etter å ha kommet seg vekk fra boligen ble den unge jenta innlagt på sykehus. Der ble hun liggende i en uke.

– Saken har vært en stor belastning for min klient, og hun sliter fortsatt med ettervirkninger, sier offerets bistandsadvokat, Trine Rjukan, til TV 2.

Ingen av de tiltaltes forsvarere kan eller ønsker å kommentere innholdet i tiltalen på nåværende tidspunkt, ifølge TV 2.