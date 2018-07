16-åring omkom i krasj mellom båt og vannscooter i Agder

Publisert: 27.07.18 03:09

INNENRIKS 2018-07-27T01:09:30Z

En 16-årig gutt døde og to gutter på 15 er skadet etter et sammenstøt mellom båt og vannscooter i Rosfjorden i Lyngdal.

Politiet i Agder melder på Twitter at en 16-årig gutt er omkommet og to gutter er lettere skadet etter et sammenstøtet. Totalt var tre personer involvert i ulykken. De pårørende er varslet.

Det var 00.43 politiet fikk melding om rop om hjelp etter det de da trodde var en liten båt som hadde kjørt inn i beina på en boreplattform som lå til opplag i Rosfjorden. Politi og helse samt redningsskøyte rykket ut.

– Det var én person i båten og to på vannscooteren, opplyser operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Atle Loven, til VG rundt klokken 03.

Politiet vet så langt ikke hva som var årsaken til ulykken, eller hvor den omkomne 16-åringen satt i sammenstøtet. De har heller ikke opplysninger om hvor langt fra land det fant sted.

– Etterforskningen må vise hva som skjedde. Det var mørkt på stedet, men vi vet ikke årsaken, sier Loven.

Han opplyser at de hadde to patruljer som kom på land, samt luftambulanse, redningskøyte og ambulanse.

– Det skjedde utenfor Rosfjord feriesenter. Det ligger noen boreplattformer i opplag der, og det var derfor vi først fikk melding om det, sier operasjonslederen.

16-åringen ble erklært omkommet på stedet, mens én 15-åring ble kjørt til sykehus i Kristiansand og den andre fløyet med luftambulanse. De skal være lettere skadet.

Politiet jobber videre med tekniske og taktiske undersøkelser.