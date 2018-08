RUSSLAND-TUR: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var i Russland i fjor høst for å åpne en ny vei. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Solvik-Olsen tok med telefonen til Russland – benekter at han har brutt reglene

Publisert: 14.08.18 12:56

INNENRIKS 2018-08-14T10:56:29Z

ARENDAL (VG) Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han ville spurt PST på forhånd neste gang, men avviser at telefonen hans kan ha blitt kompromittert i Russland.

Etter at Per Sandberg brøt regjeringens sikkerhetsregler og tok med jobbtelefonen til Iran , har Statsministerens kontor sjekket alle andre i regjeringen .

De fant ut at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hans statssekretær Tom Cato Nilsen tok med seg jobbtelefonene til Russland i fjor høst.

PST sin anbefaling er ikke å ta med jobbtelefonen til høyrisikoland som Russland, Iran og Kina.

Samferdselsministeren innrømmer at de ikke hadde bedt om råd fra PST om den konkrete turen, men at departementet hadde tatt en egen sikkerhetsvurdering.

Han avviser at de har brutt noen regler.

– Vi har forholdt oss til de reglene vi har fått fra embetsverket. Sånn sett har vi ikke brutt noen regler, nei, sier Solvik-Olsen til VG i Arendal.

Ville spurt PST neste gang

Solvik-Olsen skulle åpne en ny veistrekning mellom Kirkenes og Murmansk, og hadde seremonier på begge siden av grensen. Da de skulle inn i Russland, tok de med jobbtelefonen. Samferdselsministeren sier han hadde den på seg hele tiden - og at den var avslått.

– Vi har spurt om PST vil ha telefonene til gjennomgang, de sier det ikke er nødvendig. For meg viser det at departementet både har fulgt de rådene de har fått, og at PST i ettertid går god for at det er riktig, sier Solvik-Olsen.

– Å si at det er å ha brutt reglene, det tenker jeg er litt rart, sier samferdselsministeren.

– Skulle dere ha kontaktet PST i forkant?

– Ikke så lenge vi er oppdatert på de rådene PST har gitt generelt, svarer han.

– Vil du gjøre det neste gang du reiser på en sånn tur?

– For det første var vi i Russland i to til tre timer, PST har sagt at de vurderingene vi gjorde var riktig. Så det ville være det samme rådet de ga. Departementet er i jevnlig i kontakt med PST, sier Solvik-Olsen.

– Ville du gjort det neste gang?

– Ja selvsagt, sier han, og påpeker at de må gjøre vurderinger for hver tur.

Men mener telefonene ikke kan ha blitt kompromittert i Russland.

– PST bekrefter at så lenge du har hatt telefonen på deg hele veien og i avskrudd tilstand, vil det ikke være mulig å komme inn på den, sier Solvik-Olsen til VG.

Vil ikke avklare nestleder-strid

Solvik-Olsen er nå Frps eneste nestleder, etter at Per Sandberg uventet trakk seg fra vervet på mandag. Men samferdselsministeren vil ikke avklare om han vil fortsette som nestleder.

– Tar du gjenvalg på landsmøtet neste år?

– Du, det er veldig lenge til. Den prosessen har ikke startet en gang, sier han.

– Hva er grunnen til at du ikke vil avklare dette nå, om du tar gjenvalg eller ikke?

– Fordi det er veldig lenge til.

– Hadde du sett for deg å rykke opp til 1. nestleder?

– Nei, vet du, alt dette tar vi når sentralstyret møtes, hva vi tenker.

– Har du noen råd til Per Sandberg før pressekonferansen hans i dag?

– Per Sandberg har vært en fantastisk god fiskeriminister, han har vært en veldig god partikollega. Vi har hatt mange gode diskusjoner. Jeg håper at han husker at renommeet hans er for det han har gjort. Og at han dyrker det, sier Solvik-Olsen til VG.