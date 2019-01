Mer snø i vente – evakuering i nord

INNENRIKS 2019-01-28T20:01:06Z

– Hold deg unna skredområder, er politiets oppfordring til alle i Lofoten etter det mandag gikk flere snøskred der. Flere steder i landet vil det komme mer snø.

Publisert: 28.01.19 21:01 Oppdatert: 28.01.19 21:22

Mandag har vært preget av trafikkaos og en rekke trafikkuhell, særlig på Østlandet. Og trøbbelet fortsatte utover ettermiddag og kvelden.

Blant annet meldte Øst politidistrikt rett før klokken halv to om at flere vogntog hadde stoppet på E6 i begge retninger for å legge kjetting på hjulene, grunnet «svært glatt» føre.

Sent på ettermiddagen meldt Vest politidistrikt om tre semitrailerulykker med kort mellomrom, og rundt klokken 18.30 ble dte meldt om trafikkuhell mellom en betongbil og en personbil fra politiet i Trøndelag.

200 evakueres fra Lofoten

Flere steder i Lofoten ble også evakuert mandag etter store snømengder og flere ras vest i Lofoten.

I en pressemelding mandag kveld opplyser politiet at politimesteren har besluttet å evakuere Ramberg og Ballstad. Ingen skal ha blitt tatt av skredene, men faren for flere skred skal ifølge politiet være svært stor.

Evakueringen er gjennomført på Ballstad, og pågår fortsatt på Ramberg mandag kveld.

Politiet skriver opplyser det er for tidlig å si noe om hvor lenge evakueringen vil vare, men at det vurderes fortløpende.

Anbefales å holde seg innendørs

Politiet ber nå alle i Lofoten om å holde seg unna områder som er skredutsatt.

– Det bes om at folk tar situasjonen på alvor og holder seg unna disse områdene. Politiet har ikke oversikt over alle steder der det er fare for ras. Dersom man ikke absolutt må ut så anbefaler politiet at man holder seg innendørs inntil skredfarene er avklart og veiene brøytet, heter det i pressemeldingen.

Det er inntil videre opp til vurdering om Skjelfjord også skal evakueres.

Europavei 10 er stengt fra Nappstraumen og vestover, og det er fortsatt uvisst når veiene vil åpnes.

– Seaking redningshelikopter som disponeres av Hovedredningssentralen er en viktig ressurs. For å styrke beredskapen og løse behov for akutt hjelp bistår Forsvaret ytterligere med Bell helikopter på beredskap på Bardufoss, og et NH 90 helikopter på beredskap i Bodø. I tillegg bistår Forsvaret med to kystvaktskip (KV Heimdal og KV Sortland) og Redningsskøyta bistår med RV Veritas, heter det videre i pressemeldingen.

Lofotposten skriver at skolene i Flakstad kommune i Lofoten er stengt, og at kystvaktskipet KV Heimdal mandag ettermiddag ankom Flakstad kommune for å hjelpe til med evakueringen.

– Vi vurderer om de skal fraktes ut med bil, eller om det er tryggere å ta dem ut med båt. KV Heimdal kommer til Skjelfjord for å bidra om det blir nødvendig, sier rådmann Erling Sandnes til Lofotposten.

Ifølge NTB er to politibetjenter er sendt til området med et SeaKing redningshelikopter.

Det er satt inn krisestab i Vestvågøy kommune, og 13 beboere er hentet av en redningsskøyte på Ballstadlandet.

– Glatt stort sett på alle veier

Trafikkoperatør Mari Aarrestad i Statens vegvesen sier til VG at henvendelsene i region Øst har vært jevnt fordelt utover dagen.

Mandag kveld er det fortsatt redusert ferdsel på E18 i Østfold på grunn av trafikkuhell, opplyser hun.

– Det har vært glatt stort sett på alle veier. Det vi har slitt med er disse vogntogene som får stans og som ikke klarer å kjøre opp bakker, og så vil personbiler prøve å kjøre forbi disse. Og da er det lett at det skjer uhell.

Aarrestad råder bilistene til å kjøre etter forholdene.

– Selv om det slutter å snø, kan det fortsatt være glatt.

Mer snø i vente

Meteorologisk institutt melder på Twitter at det vil bli enda en kald natt i hele Norge, natt til tirsdag.

I landets nordligste fylker vil nattens temperaturer ligge mellom minus 20 til minus 30 grader, mens temperaturene vil holde seg mellom minus ti og minus 20 i sørlige deler av landet.

Kulden er imidlertid forbigående.

– Allerede fra onsdag kommer det inn en værtype som også vil gi snø i Oslo. Videre inn mot helgen igjen vil vi få en del nedbør igjen her som kommer som snø, sier han.

Meteorolog Espen Biseth Granan oppfordrer folk til å være forberedt på vinterlige kjøreforhold hele den kommende uken.

Han opplyser at de største nedbørsmengdene vil falle over Agder og Telemark fra onsdag og fem mot helgen. Men det kan begynne å snø igjen allerede tirsdag.

– Prognosene har vært litt usikre på mengde, men blir nok noen centimeter nedbør, på det meste muligens 20–30 centimeter. Men det er fortsatt litt vanskelig å si, sier Granan.

Vestlandet får trolig også noe nedbør tirsdag og onsdag, mens Midt-Norge og de nordlige landsdelene stort sett får en nedbørspause frem mot helgen, ifølge meteorologen.