Norge endrer definisjonen for hva som er «stort hode» for babyer

Opp mot 4 prosent av norske spedbarn blir unødvendig sendt til utredning, definert med for «stort hode». Nå endrer Helsedirektoratet mål for normal hodeomkrets.

Dagens anbefalte vekstkurve for hodeomkretsen til norske spedbarn er ifølge Aftenposten basert på statistikk fra Verdens helse­organisasjon (WHO). Den er basert på barn fra Norge, USA, Ghana, Oman, Brasil og India.

Ifølge Barnelegeforeningen og Landsgruppen av helsesykepleiere fører den vekstkurven til at rundt 2.300 barn årlig som havner i «stort hode»-kategorien, med påfølgende unødvendig utredning. Å få høre at babyen har for stort hode, kan både forårsake unødvendig engstelse blant foreldre og ekstra arbeid i spesialisthelsetjenesten.

– Vi reviderer anbefalingen og får en norsk vekstkurve ­basert på Vekststudien i Bergen, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Leder for Barnelegeforeningen, Ketil Størdal, sier det trolig er etniske årsaker til at norske spedbarn har større hodeomkrets:

– Studier viser at barn av innvandrere i Norge har noe lavere gjennomsnittsmål, spesielt barn med asiatisk herkomst, sier han.