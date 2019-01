POPULÆRT: Vinmonopolet selger mye pappvin. Falling Feather var i fjor deres mest solgte rødvin. Foto: Frode Hansen

Helsedirektoratet vil forby pappvin

INNENRIKS 2019-01-23T15:39:55Z

Helsedirektoratet vil fjerne de store vinkartongene i håp om at nordmenn skal drikke mindre alkohol.

Publisert: 23.01.19 16:39 Oppdatert: 23.01.19 16:57

– Har man en åpnet treliter i skapet, er det lettere å ta et glass vin enn hvis man må åpne en flaske, sier Linda Granlund, folkehelsedirektør i Helsedirektoratet til NRK , som først omtalte saken.

Ifølge kringkasteren lanseres forslaget i en rapport som leveres til Helsedepartementet i forbindelse med en ny folkehelsemelding.

Helsedirektoratet viser til at alkohol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes type 2.

Ifølge tall fra direktoratets nettside, drikker hver nordmann over 15 år i gjennomsnitt nesten syv liter ren alkohol i året. Tanken er at salg av vin i mindre volum vil føre til at alkoholbruken reduseres.

– Vi har blant annet sett på hva de har gjort i Australia hvor de selger maks enlitersstørrelser. Der så man at man reduserte alkoholinntaket ganske mye, og det er verdt å se på erfaringene deres, sier Granlund til NRK.

I fjor solgte Vinmonopolet rundt 67 millioner liter vin. 42 prosent av dette var pappvin. I 2012 var andelen 45 prosent.

Det er ikke første gang Helsedirektoratet vil pappvinen til livs.

I 2013 foreslo et ekspertutvalg å begrense alkohol til 1,5-litersbeholdere. I tillegg foreslo man at øl med alkoholprosent over 3,5 burde selges på Vinmonopolet. Men daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa kontant nei til forslagene.