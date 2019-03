TRYGGHET: Småbarnsfamilien fra Afghanistan som politiet aksjonerte mot i Fitjar sitter nå i kirkeasyl i kjelleren i Hønefoss kirke. Foto: Trond Solberg

Pågrepet i kirkeasyl: – Det gjør vondt i hjertet at barna mine ble utsatt for dette

HØNEFOSS (VG) For ett år siden opplevde familien å bli brutalt pågrepet i kirkeasyl på Fitjar. Når barna tegner, blir politiet fremstilt som monstre. Nå skal pågripelsen etterforskes.

I Hønefoss kirke sitter en småbarnsfamilie fra Afghanistan i kirkeasyl. Fargerike barnetegninger dekorer rommet, både «Batman» og julenissen har fått plass på veggen.

Men noen av tegningene skiller seg ut. De henger ikke på veggen. Foreldrene har en hel bunke av dem:

Politibiler i utrykning, uniformerte politimenn med håndjern og et bedehus. Slik forteller barna historien.

– Trodde det var terrorister

– Hver fredag tegner barna det samme i barnehagen. De klarer ikke fortelle alt med ord, men de tegner, sier faren til VG.

Fredag 23. februar 2018 ble familien på fem hentet ut av bedehuset Betania på Fitjar , med begrunnelsen at det ikke var en kirke og dermed ikke kirkeasyl. Familien hadde på dette tidspunktet sittet i kirkeasyl på Fitjar siden 28. november 2017, opplyser pastor Frank Håvik til VG.

Dette er kirkeasyl Kirkeasyl innebærer at kirken tilbyr seg å være et fristed for forfulgte.

Begrepet ble særlig aktuelt igjen i 1990-årene, da flyktninger som hadde fått avslått sin søknad om opphold i Norge søkte tilflukt i norske kirker.

Historisk er ordet asyl brukt om et hellig sted hvor forfulgte ikke kunne gripes. Da Norge ble kristnet oppsto det som praksis at forfulgte og fredløse kunne søke tilflukt i kirkerommet i kortere perioder.

Rettslig er det i utgangspunktet intet hinder for å gjennomføre tvangsmidler overfor kirkeasylanter, men respekten for kirkerommet og kirkens eiere og brukere har ført til at man har ansett det for respektløst og krenkende om politiet skulle ta seg inn i et kirkerom og pågripe en utlending der ved bruk av makt.

Særlige utfordringer reiser seg i forhold til barn og deres mulighet til skolegang og tilgang til helsetjenester når de er i kirkeasyl.

Videre er det eksempler på asylanter som har oppholdt seg i kirkerom i mer enn fire år med de økonomiske belastninger det medfører for menigheten.

Til slutt er det også et spørsmål hva som kan regnes for et kirkerom. Kilde: Store norske leksikon Vis mer vg-expand-down

– Vi våknet av glass som knuste. Det viste seg å være vinduet på ytterdøren. Døren til bedehuset var brutt opp. Inn i menighetssalen stormet noen med høye kamprop, forteller faren om hvordan han opplevde det.

– Jeg våknet av det jeg trodde var terrorister.

I realiteten var det norsk politi som sto over dem.

– Rundt tolv bevæpnede politimenn kom inn til oss. Noen av dem hoppet opp i sengen.

I dobbeltsengen sov moren og faren med de to eldste barna. Den knakk under politiets pågripelse av foreldrene. I en egen sprinkelseng lå det yngste barnet.

De tre barna så politiet sette håndjern på moren og faren, før politiet førte foreldrene til hver sin politibil. Barna var igjen alene i bedehuset.

– De var redde, men fikk ikke gå til politibilen med moren. Selv ikke det yngste barnet, som fortsatt ammes. Politiet kledde på barna før de endelig fikk gå ut til moren sin, gjenforteller faren.

UTTRYKKER SEG: Ett av barna har tegnet to politimenn med håndjern. Foto: Trond Solberg

Tenker på barna

Familiefaren understreker at han har forståelse for at politiet har en jobb å gjøre. Han mener fremgangsmåten var feil.

Faren sier til VG at han ikke vet hvorfor politiet aksjonerte på denne måten mot familien.

– Politiet burde banket på døren vår. Jeg hadde åpnet, så kunne de forklart hva som var i ferd med å skje. Dette var en svært brutal opplevelse for familien vår. Jeg håper andre slipper å bli behandlet på samme måte av politiet.

Faren mener saken er spesielt vanskelig på vegne av sine tre barn.

– De er fortsatt små, det er vanskelig å vite hvor stor skade de har tatt av dette.

Avisen Vårt Land har tidligere omtalt saken, og skrevet om den seks år gamle gutten i Fitjar-saken. Han er ifølge en psykologisk evaluering påført skader av politiet.

– I ettertid går det bra med meg, men jeg får vondt i hjertet når jeg tenker på at barna mine måtte oppleve dette. Andre barn ser politi og assosierer det med trygghet. Mine barn er redd for politiet, sier faren.

– Aksjonen var nøye planlagt

Avsnittsleder for operativ utlendingsenhet avsnitt nord i Sør-Vest politidistrikt Pål Gjil sa til VG etter aksjonen i fjor at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av pågripelsen, og at politiet var fornøyde med gjennomføringen. Han var selv til stede under aksjonen.

– Når PU sentralt ber politiet lokalt om bistand til å pågripe og uttransportere en familie, er det en del av vår jobb. Dette er en krevende sak for mannskapet i politiet, men ikke minst for familien. Jeg mener vi har tatt de beste hensyn under denne aksjonen, sa Gjil.

VG har presentert opplysningene i saken for operativ utlendingskontroll i Sør-Vest politidistrikt.

Seksjonsleder Bjørner Snilsberg svarer følgende til VG:

– Fra et politioperativt ståsted forløp aksjonen seg fint og ryddig. Dette har blant annet sammenheng med forutsetningene som lå til grunn for aksjonen, herunder trusselvurderinger. Det var gjort grundige forberedelser og aksjonen var nøye planlagt.

Det tok under en halvtime fra politiet ankom stedet til alle var fraktet bort, ifølge Snilsberg. Han avkrefter at politiet stormet inn med kamprop, men sier de ropte «politi» for at det ikke skulle være tvil om hvem som kom.

– Det ble ikke forsøkt å banke på døren til bedehuset, og det var heller ikke planen. Aksjonen var tidskritisk, og det har sammenheng med trusselvurderinger som lå til grunn. Låsen ble ikke sprengt, men det ble brukt verktøy for å få opp døren, sier Bjørner Snilsberg.

Han bekrefter at noen av polititjenestepersonene var uniformert og bevæpnet. På spørsmål om politiet på et tidspunkt trakk våpen ut av hylsteret, avkrefter Snilsberg dette.

– Politiet som tok vare på barna var kledd i sivil. Det var et stort fokus på barna både før, under og etter aksjonen, sier Snilsberg.

Under etterforskning

Pastor Frank Håvik og menigheten Nytt Liv i Fitjar anmeldte i oktober Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten for politisaker.

Leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Midt-Norge og Nord-Norge, advokat Halvor Hjelm-Hansen bekrefter til VG at saken nå er under etterforskning.

– Vi har formelt besluttet etterforskning i saken. I første omgang gjennomgår vi dokumentasjon og planlegger avhør. Saken er prioritert fremover, opplyser Hjelm-Hansen.

– Saken det refereres til er anmeldt til Spesialenheten. Vi kan ikke kommentere den av hensyn til etterforskningen, sier kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i Politiets utlendingsenhet.

VG har stilt PU en rekke spørsmål om politiaksjonen mot familien ut ifra opplysningene i saken og anmeldelsen. I sitt tilsvar sier PU følgende:

– Vi understreker at vi som alltid vil samarbeide med Spesialenheten og besvare alle spørsmål de eventuelt har til oss. Generelt kan vi si at det alltid er en bred og sammensatt vurdering som ligger til grunn før politiet går til pågripelse. Hensynet til at barn blir berørt, er særlig tungtveiende i vurderingen. I tillegg er det en rekke andre hensyn som må ivaretas, deriblant sikkerhetsmessige forhold. Når det gjelder saken hos Spesialenheten avventer vi enhetens avgjørelse.

SV: – Politiet må ikke bruke unødvendig vold

SVs Petter Eide har bedt justisministeren om et møte for å diskutere saken. Eide understreker at folk skal ha tillit til norsk politi.

– Vi har tillit til politiet, og opplever sjelden at de bruker mer makt enn nødvendig. Noen ganger skal vi akseptere at det brukes makt og våpen hvis det er påkrevd. Men hvis det viser seg at denne historien stemmer, at tolv bevæpnede politifolk bryter seg inn hos en barnefamilie mens de sover, uten noen spesielle indikasjoner på at det er noen farligheter i huset, oppfattes det som ekstremt unødvendig maktbruk, sier han.

– Vi har ingen bøllekultur i norsk politi – og det vil vi heller ikke ha.

ØNSKER SVAR: Tirsdag holder Petter Eide (SV) interpellasjon på Stortinget om maktbruk i politiet. Her avbildet med faren og det yngste barnet. Foto: Trond Solberg

Eide er glad for at saken nå er under etterforskning hos Spesialenheten for politisaker.

– Hvis det viser seg at polititjenestepersoner har fått ordre om denne hardhendte behandlingen av barnefamilien, må den lokale politiledelsen korrigeres kraftig. Hvis polititjenestepersonene har utført disse grove handlingene på eget initiativ, må det også tas grep for å forhindre tilsvarende i fremtiden. Vi vil ikke ha politi i operasjoner som synes det er greit å trampe bevæpnet opp en dobbeltseng hvor barn ligger og sover. Så alvorlig mener jeg dette er, sier han.

Eide mener det er problematisk dersom politiet brukes i en politisk kampanje for å avskrekke asylsøkere til Norge.

– Politiet skal være nøytrale, de skal utøve makt i tråd med sin instruks, de skal på ingen måte sende signaler ut at du blir tatt hardt tak i når du kommer som asylsøker til Norge. Det er helt sikkert ikke en instruks fra justisministeren at politiet skal oppføre seg sånn, men vi sliter hvis det noen steder utvikles en subkultur i politiet som synes det er greit å behandle asylsøkere sånn, og at dette ikke korrigeres.